Torino-Lione, Ruzzola (FI): "Dichiarazioni dirigente Pd preoccupano. Sfatare ambiguità locali e nazionali"

“Le dichiarazioni del dirigente nazionale del Partito Democratico Marco Boschini che definisce ‘un’opera assurda’ la Tav ci preoccupano perchè ci riconsegnano un partito pronto a qualsiasi tipo di accrocco ideologico con il Movimento Cinque Stelle pur di tornare a vincere in qualche comune. Il fronte largo tanto caro al nuovo segretario Pd Schlein è pericoloso perchè porta all’irresponsabilità la principale forza politica d’opposizione del Paese e la dichiarazione di Boschini ne è la dimostrazione. Le battaglie portate avanti da anni per la difesa di una infrastruttura fondamentale per Torino e il Piemonte vengono così dimenticate, sull’altare di qualche voto in più. Se il Pd ha cambiato idea sulla Tav lo dica e abbia il coraggio di comunicarlo agli elettori della Valle. Siamo certi che loro, la parte lesa da anni di violenza e intolleranze, sapranno bene riconsiderare i partiti seri da quelli che per convenienza ammiccano ai No Tav. Il Pd è SiTav da Torino in giù e invece flirta con i No tav da Avigliana in sù per accaparrarsi qualche voto. L’elezione a vice presidente della città metropolitana del Sindaco di Condove Jacopo Suppo ne è stata la riprova”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola.