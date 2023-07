Mercoledì sera di grande trotto a Vinovo: 71 cavalli in pista, il clou la Tris Quarté Quinté

Otto corse e 71 cavalli in pista: è questo il ricco programma della seconda Notturna di luglio sulla pista dell'Ippodromo di Vinovo. Momento clou della serata (al via con le corse dalle 19:30) sarà la Tris Quarté Quinté. Si tratta del Premio Alessandria, con 15 al via ulla distanza del doppio km suddivisi nei tre nastri dei 2.060, 2.080 e 2.100 metri. Per la scommessa vincente puntiamo sulla seconda fila con il favorito Cardoso Dr con Pietro Gubellini in sulky. Ma per la cinquina vincente piacciono anche Boccadamo con Roberto Vecchione, Showmar insieme ad Andrea Guzzinati, Carlos Op con Cesare Ferranti e Becoming ancora una volta insieme ad Andrea Farolfi.





Molta attenzione per i debuttanti al via nel premio Ovada sul miglio in apertura di programma. Sette puledri schierati dietro le ali dell’autostart, ma è impossibile fare un pronostico. Partenza con i nastri del doppio km anche per la terza corsa della serata, il Premio Gavi riservato a soggetti di tre anni vincitori di somme già importanti: favori del pronostico per i due allenati da Fausto Barelli, Elodì Mabel ed El Chapo Stecca. Al solito, spazio anche alla categoria dei Gentlemen e alla seconda dell’anno sulla pista per gli Allievi. In particolare nei 'puri attenzione puntata su Matteo Zaccherini che arriverà a Vinovo per sfidare i torinesi più forti, Michele Bechis e Enrico Colombino. Nei giovani invece c'è Nicolò Mollo alla ricerca del doppio.





Come sempre ingresso libero e gratuito per tutti, con possibilità di cenare presso il Ristorante Pizzeria “La Scuderia”, con suggestivo affaccio sulla pista. Il trotto poi tornerà in pista a Vinovo già sabato 15 luglio, sempre in Notturna.