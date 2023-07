Si torna a nuotare alla piscina della Pellerina: la struttura riaperta dopo anni di chiusura

"Anche per noi come Circoscrizione è un grande orgoglio", ha aggiunto il presidente della circoscrizione 4 Alberto Re. "Troppi anni in cui questa piscina è stata chiusa hanno creato polemiche e preoccupazioni da parte della cittadinanza", ha poi concluso l'assessore per lo sport Mimmo Carretta. "Oggi andiamo in coerenza con una visione che abbiamo di città, lo sport riprende degli spazi che un periodo difficile ci aveva sottratto. Questa è una storia di riapertura e di inaugurazioni, una storia dove abbiamo aumentato i fondi per gli interventi straordinari per il benessere della città".