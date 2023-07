Le Residenze Reali fanno mostra di sé con un percorso fotografico itinerante

Le 16 Residenze Reali Sabaude del Piemonte saranno promosse in Italia e anche all’estero presso alcune prestigiose sedi grazie ad un allestimento fotografico itinerante curato da Guido Curto, Direttore generale del Consorzio che gestisce direttamente la Reggia di Venaria e che ha il compito di coordinare la valorizzazione di tutto il sistema delle Regge piemontesi.

Il percorso fotografico sarà proposto in anteprima presso le Sale delle Arti della Reggia di Venaria dove, dal prossimo 14 luglio fino al 24 settembre, i turisti compiranno un viaggio virtuale alla scoperta delle Residenze che potranno poi visitare anche grazie al nuovo Royal Pass, il biglietto-abbonamento unico dedicato al sistema.

L’esposizione "Meraviglie Reali! Un percorso di immagini tra le 16 Residenze Sabaude del Piemonte" è concepita in continuità con l’omonima campagna pubblicitaria in corso dallo scorso autunno. Conta in tutto 157 suggestive immagini realizzate da Dario Fusaro, suddivise in 14 sezioni, con inoltre 13 tavole raffiguranti gli “spaccati” delle Residenze disegnati da Francesco Corni e alcune particolari rappresentazioni del Theatrum Sabaudiae sempre riferite alle Regge: un’occasione imperdibile per ammirare in una visione di insieme tutte le Regge del nostro territorio, conoscendone la storia e le valenze artistico-architettoniche

Le 16 Residenze Reali Sabaude del Piemonte Tra Cinquecento e Ottocento i Savoia vollero circondare

Torino di un sistema di residenze progettate e realizzate dai più importanti architetti dell’epoca: teatro della vita di corte e testimonianza dell’autorità acquisita, palazzi di loisir lungo i fiumi, sulla collina e nelle campagne che diedero origine a quella che veniva chiamata la Corona di Delizie. L’insieme delle Residenze Reali Sabaude costituisce un unicum a livello europeo, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità nel 1997.

La Venaria Reale, grandioso complesso monumentale che risale alla metà del Seicento, costituisce la “porta d’accesso” delle Residenze Sabaude: con i suoi 80.000 metri quadri di Reggia, i 60 ettari di Giardini, i 3.000 ettari recintati del Parco naturale della Mandria e l’adiacente Borgo antico cittadino, rappresenta un “unicum” ambientale architettonico ai vertici del barocco europeo. Veri e propri teatri di magnificenza sono anche le altre Residenze Reali: innanzitutto quelle di Torino, dal solenne e ricchissimo Palazzo Reale, perno oggi delle imperdibili collezioni dei Musei Reali del capoluogo, ai vicini ed altrettanto splendidi Palazzo Chiablese, Palazzo Madama, sede del primo Senato del Regno d’Italia che riassume in sé tutta la storia della città e che ospita le collezioni d’arte antica cittadina, Palazzo Carignano, culla dei primi re d’Italia con gli Appartamenti dei principi e il Museo del Risorgimento, fino alla fiabesca Villa della Regina che si erge sulla collina e alla stupenda residenza fluviale del Castello del Valentino. E appena fuori Torino: il Castello di Rivoli, sede di uno dei più prestigiosi musei di Arte Contemporanea nel mondo, l’imponente Castello di Moncalieri, luogo di avvenimenti ed episodi memorabili, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, dimora di sorprendente suggestione artistica impreziosita dagli scenografici ambienti concepiti dal genio di Filippo Juvarra. Anche il maestoso Castello di Agliè, nel Canavese, e quello intimo della Mandria, vicino alla Reggia di Venaria, con i loro parchi e patrimoni storici rappresentano altrettanti scrigni di tesori che raccontano vicende storiche di epoche diverse che spaziano fino ai primi del Novecento. Senza dimenticare, lungo la via verso le Langhe e oltre, il Castello di Racconigi, tra le ultime e più amate residenze dei Savoia in Piemonte dove ancora regna l’atmosfera di un tempo, e le dimore incantevoli ed appartate di Govone (che, da prima dell’anno Mille, domina con il suo giardino e la monumentale facciata l’ampia valle del fiume Tanaro), Pollenzo (sede dell’Università di Scienze Gastronomiche, della Banca del Vino e dell’albergo dell’Agenzia) e Valcasotto. Un tempo luogo di bellezza, benessere e svago riservato alla corte, le Residenze Reali Sabaude sono aperte al pubblico e confermano la loro vitalità scoprendo una nuova vocazione culturale, ospitando collezioni storiche e organizzando eventi che ne rinnovano il fascino e lo splendore.