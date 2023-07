Piemonte Factory 2023: selezionate le otto troupe finaliste

Selezionate le otto troupe finaliste della seconda edizione di Piemonte Factory, il Film LabContest regionale destinato a filmmaker under 30 che prevede la realizzazione di altrettanti cortometraggi girati sul territorio regionale, la cui presentazione avverrà in una speciale sezione del Torino Film Festival 2023.

Questi i nominativi dei registi e delle registe con i relativi progetti -ciascuno dei quali sarà portato avanti in una delle otto province del Piemonte: Alessandria: Perché quando uno è re può ridere di tutto di Maria Allegretti; Asti: Otto di Anita Contini; Biella: Un giorno di Francesco Bortolan; Cuneo: Sull’Alpe bianca non ci sono pini di Lorenzo Bussone; Novara: Xin di Lorenzo Radin e Samuele Zucchet; Torino: In su la vetta di Loris Di Giovanni; Verbano-Cusio-Ossola: Litania di Francesco Pellegrino; Vercelli: Koinà di Fabrizio Cassandro.

Ogni opera dovrà avere la durata massima di 12 minuti ed essere girata almeno per l’80% nelle location assegnate.

In tutto il percorso di produzione le troupe saranno supportate da tutor professionisti, esponenti di rilievo del mondo cinematografico piemontese e nazionale, sotto la direzione artistica del regista Daniele Gaglianone.

Il percorso si concluderà a novembre 2023 con la presentazione dei corti prodotti in una sezione dedicata all’interno del 41° Torino Film Festival e con la premiazione del vincitore del Premio Piemonte Factory Miglior Cortometraggio, che sarà assegnato da una specifica Giuria specializzata. Verrà anche assegnata una menzione speciale, attribuita dalla Redazione di eHabitat.it al miglior lavoro dedicato ai temi dell’Ambiente e della Sostenibilità.

Nei mesi a seguire, si svolgerà anche un tour nelle residenze cinematografiche del Piemonte che hanno ospitato le troupe per assegnare il Premio del pubblico con il voto degli studenti delle scuole superiori del territorio.

I film verranno inoltre proposti in distribuzione a tutti gli esercenti piemontesi e il vincitore verrà inserito d’ufficio nel programma della manifestazione Movie Tellers – La carovana del Cinema.

