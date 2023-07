Stati Generali del Rock: questa sera la finale al CPG di Strada delle Cacce

Per Stati Generali del Rock è il momento della finale: dopo le quattro date della rassegna la giuria presieduta da Gigi Giancursi ha selezionato, tra gli oltre 100 iscritti a Stati Generali del Rock in Piemonte - Arezzo Wave Contest 2023, i finalisti che saliranno sul palco dell'area esterna del CPG di Strada delle Cacce 36 per contendersi il titolo regionale che permetterà ad una delle realtà locali di gareggiare a livello nazionale per Arezzo Wave 2023. In quest'edizione 2023 visto un pari merito la giuria ha selezionato 5 band.