Envipark, Giacomo Portas è il nuovo presidente: "Idrogeno e agroalimentare per il futuro"

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità. Credo che questo Parco Tecnologico sia un’opportunità importante per tutto il territorio e per le connessioni che si possono creare con l’Italia, l’Europa e il mondo. Ricevo in eredità da chi mi ha preceduto, che ringrazio per l’impegno e la visione, eccellenze a cui dare risalto e soprattutto progetti da sviluppare. Torino per storia e abitudini è centrale nell’innovazione, ha dimostrato più volte di saper inventare e trasformare. Lavorerò al fianco dell’amministratore delegato Matteo Beccuti e del direttore operativo Davide Damosso per sviluppare ancora di più le tecnologie legate all’idrogeno e ai temi di un utilizzo più efficiente e consapevole delle risorse nell’ottica di consumare meno per consumare meglio. Unendo le vocazioni del territorio per sviluppare innovazione. Le future competenze di ENVI PARK potranno fare della nostra città un laboratorio per la sostenibilità a sostegno di una filiera chiave del Made in Italy come l’agroalimentare che più di ogni altra oggi necessita di un raccordo con la sostenibilità”.