Il campionato femminile delle 3 e 4 anni al centro della nuova serale dell'ippodromo di Vinovo

Una Notturna dedicata alle femmine (ma non solo): è questo il piatto forte della riunione di trotto a Vinovo mercoledì 19 luglio, con otto corse a partire dalle 19.30.

Al centro, le selezioni per il Campionato Femminile delle 3 e 4 anni, sulla distanza del dopo km per entrambe e una dotazione di 13.200€ ciascuna. Saranno in 12 al via nella prova per le cavalle di 3 anni, 9 in quella dedicata alle 4 anni. Andando con ordine e partendo dalle più giovani, in secondo fila alcune delle favorite come Esterel Gi, Extra Wind e Etabeta Spritz che se la giocheranno con le due cavalle di Casa Rocca, cioé Eclisse Roc e Ema Roc.

Nelle 4 anni spicca sicuramente la partenza al palo di Delicious Gar, affidata ad Andrea Guzzinati, allieva dei Gocciadoro che ne schiereranno altre tre. Due invece le allieve di Marco Smorgon, cioé Desdemona Sage con Simone Mollo e Drujba con Fabio Mollo che cercheranno di tenere alti i colori di casa, in una corsa impegnativa.

Nell'occasione, Vinovo si riempirà ancora una volta con tutti i migliori driver nazionali: Santo Mollo e Andrea Guzzinati, che sino di casa, Pippo Gubellini e Andrea Farolfi che qui corrono spesso, ma anche Enrico Bellei e Roberto Vecchione insieme a Francesco Tufano che sta cogliendo grandi risultati in questo 2023. Molto interessante anche il Premio Diletta Axe che sulla carta può sembrare una corsa di gruppo 3. Tra gli altri ci sono Conan Op, insieme a Bellei, ma anche Becoming reduce da super prestazione nel Quinté e Agrado, il campioncino di Francesco Di Stefano. E in apertura di programma al solito spazio per i Gentlemen. Per tutti ingresso libero e gratuito, con la possibilità di cenare presso il Ristorante Pizzeria “La Scuderia” prenotando al numero 345/7787032.

Prossimo appuntamento sabato 29 luglio, una Notturna tuta dedicata ai Gentlemen.