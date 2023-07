Il campione mondiale IBO dei pesi medi Etinosa Oliha premiato in Regione dal presidente Cirio

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, con il vicepresidente Fabio Carosso e l’assessore Maurizio Marrone, ha incontrato oggi Etinosa Oliha, pugile della società Skull Boxe, vincitore del Campionato mondiale IBO dei pesi medi.

A Wuppertal, in Germania, Oliha ha prevalso sullo sfidante, il cileno Julio Alamos, ed ha riportato per la prima volta dal 1995 il titolo mondiale IBO in Italia. A precedere “El chapo” in questa categoria Nino Benvenuti, Patrizio Sumbu Kalambay e Vito Antuofermo.



Un successo straordinario per il giovane talento astigiano, già Sportivo dell’anno piemontese, che sta riscrivendo la storia della boxe italiana anche grazie alla preziosa presenza al suo fianco di Davide Greguoldo.