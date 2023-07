Marco Cusin torna a Torino, esperienza e centimetri sotto canestro per la Reale Mutua Basket

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare di aver siglato un accordo con Marco Cusin, centro di 211 cm.

Talento, fisicità ed esperienza al servizio della squadra, Cusin ha disputato la stagione 2022/23 con l'Apu Udine. Con il club friulano, il lungo classe 1985 ha registrato 31 presenze in Serie A2 Old Wild West tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia LNP, segnando 4.1 punti e catturando 3.7 rimbalzi in 16.7 minuti di impiego.

CARRIERA – 386 partite giocate in Serie A, 189 in Serie A2, 18 in EuroLeague e 115 presenze con la Nazionale: bastano questi numeri per mostrare il livello del curriculum di Marco Cusin. Nativo di Pordenone, cresce nelle giovanili del Torre Pordenone, della 3s Cordenons e della Pallacanestro Trieste, società con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2002/03. Due stagioni a Biella, poi le esperienze in Legadue con Ferrara e Fabriano. Successivamente il trasferimento a Cremona, con cui conquista la promozione in massima serie nella stagione 2008/09. Trascorre due anni con la VL Pesaro in Serie A prima di firmare con la Pallacanestro Cantù, con cui fa il suo esordio in Eurolega e vince una Supercoppa Italiana. Una breve parentesi a Sassari, poi il ritorno a Cremona dove trascorrerà altre due stagioni (2014/15 e 2015/16). Veste la maglia della Scandone Avellino nell'anno 2016/17. Nella stagione successiva è un giocatore dell'Olimpia Milano, con cui vince lo Scudetto e una Supercoppa di lega. Nel 2018/19 la sua prima esperienza a Torino, poi Caserta, Bologna (sponda Fortitudo), Cantù e Udine. Ora, il ritorno sotto la Mole.

IN NAZIONALE - Per otto anni nel giro della nazionale maggiore, Cusin ha fatto il suo esordio in Azzurro nel 2009 in un torneo amichevole a Bormio. Dal 2011 al 2017 ha partecipato a tutte e quattro le spedizioni azzurre a EuroBasket, convocato da coach Simone Pianigiani (2011, 2013 e 2015) ed Ettore Messina (2017).