Innovazione, al via la seconda edizione di Upskill Piemonte: biotecnologie ed energia le nuove sfide per gli ITS

Biotecnologie ed Energia sono le nuove "sfide" della seconda edizione di Upskill Piemonte, progetto “firmato” da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e Upskill 4.0 con UniCredit, per promuovere l’innovazione in settori di punta del territorio, rispondere alla domanda delle imprese piemontesi e far crescere le competenze tecnico-professionali dei giovani.





Dopo il grande successo ottenuto nella prima edizione, che ha visto il coinvolgimento di quattro aziende del settore Agroalimentare e del Turismo e Accoglienza per la realizzazione di quattro prototipi innovativi, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT lancia la seconda edizione del progetto per sostenere lo sviluppo delle biotecnologie e lo sviluppo energetico sostenibile nel territorio piemontese.





Obiettivo: proporre alle PMI del territorio percorsi di innovazione che facciano leva sulle metodologie innovative adottate da Upskill 4.0 e sulle competenze specialistiche degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), per ridurre il rischio di disallineamento tra l’acquisizione di competenze professionali da parte di giovani neodiplomati e la domanda delle imprese di specifiche competenze tecnico-professionali.





Grazie al supporto del team di professionisti e ricercatori Upskill 4.0, specializzati in innovazione digitale e nella progettazione e sviluppo di interventi di rigenerazione di filiere e territori, le imprese selezionate e i giovani tecnici degli ITS potranno sperimentare insieme la realizzazione di nuovi prodotti, processi o l’implementazione di adattamenti dei modelli di business ai nuovi contesti competitivi.





Da a , le aziende selezionate avranno accesso a nuove opportunità di innovazione con l’obiettivo di sviluppare un prototipo di soluzione alla sfida progettuale.

La documentazione è consultabile sul sito delle Fondazione Sviluppo e Crescita CRT https://www.sviluppoecrescitacrt.it/progetti/upskill-piemonte-2





Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 18 del compilando il modulo Google disponibile al seguente indirizzo: https://forms.gle/sf78HFbYwNGB7RSA9





“La nostra Fondazione promuove dalla sua nascita azioni che accompagnano le imprese e la comunità territoriale verso l’innovazione e il progresso tecnologico ed economico, soprattutto quando questi incrociano la crescita professionale e culturale dei giovani. Upskill Piemonte ha soddisfatto pienamente, fin dalla sua prima edizione, tutti questi obiettivi e lo riproponiamo con convinzione, sapendo di offrire un‘ulteriore occasione per il successo dei ragazzi e delle imprese piemontesi”, evidenzia Cristina Giovando, Presidente della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.

"Grazie all’utilizzo di metodologie innovative, Upskill 4.0 mette in collaborazione e accompagna imprese e team di giovani studenti tecnici degli ITS in percorsi di sperimenta¬zione sui temi di Industria 4.0 mettendo in campo un nuovo approccio ai contesti d’uso della tecnologia e metodi strutturati per la gestione dell’innovazione basati su soft skills e apprendimento attivo. I risultati raggiunti con la prima edizione di Upskill Piemonte ci confermano le grandi potenzialità dell'incontro tra formazione e innovazione: ora ci concentreremo su settori molto sfidanti quali Energia e Biotecnologie", dichiara Stefano Micelli, Presidente di Upskill 4.0.