Cashback esperienziale: Banca di Asti premia i giovani con il progetto SBAM!

Banca di Asti e TLC Worldwide hanno annunciato il lancio di un'operazione a premio certo rivolta a una fascia generazionale che sta rivoluzionando il settore bancario: i giovani dai 18 ai 30 anni. L'iniziativa, battezzata progetto SBAM!, è stata progettata per incentivare i clienti più giovani e si inserisce in una campagna omnicanale che integra concetti come il coinvolgimento del cliente, la ricerca di nuovi clienti e la percentuale di risposta dei contatti attivi.