Moda: cosa vogliono oggi i clienti da un brand

I clienti della moda sono cambiati. Lo evidenziano le ricerche degli analisti ma anche i big data analizzati dalle aziende. È un cambiamento che si è evidenziato in primis nei consumatori del lusso e che progressivamente ha coinvolto anche il premium market e il mass market. Infatti, se prima al centro del processo d’acquisto c’era il prodotto –in un meccanismo di compra-vendita quasi incondizionato e ammaliante-, adesso i clienti dei brand di moda stanno cercando sempre di più l’esperienza.

Questo processo, avviato già prima da circa un decennio, ha avuto una spinta notevole nel post-pandemia. Una conseguenza inevitabile, secondo gli esperti, dettata da un repentino quanto radicale cambiamento delle priorità e della percezione del proprio tempo.

L’utente finale dunque, non ha di certo perso l’interesse verso un abito, un accessorio, o un gioiello – che comunque mantengono un livello di desiderabilità e, nel caso del lusso, anche un livello valoriale alto- ma richiede qualcosa in più e questo qualcosa in più parte dall’idea di vedere le proprie esigenze al centro. Di diventare, in altre parole, lui stesso l’oggetto del desiderio del brand. Un riallineamento degli assi del business che ha visto le case di moda passare da strategie di outbound marketing ad inbound marketing. Sicuramente non facile ma un processo che ciascun brand sta mettendo in atto in base al proprio mercato di riferimento.

Così, per esempio, per offrire un’esperienza che prescinda dall’acquisto di un oggetto –diventando una vera e propria esperienza di vita- brand come Gucci e Louis Vuitton hanno aperto boutique dedicate ai clienti top-spender, Zegna ha inaugurato un servizio basato sull’intelligenza artificiale dedicato alla consulenza e alla personalizzazione dei capi.

Ma anche brand di fascia più bassa come Motivi e Twinset hanno aggiunto un servizio di personal shopper online dove un addetto alle vendite si occupa di consigliare, abbinare e fare anche un consulenza di stile al cliente. Personalizzazione e digitale sono gli altri due punti chiave imprescindibili per soddisfare le richieste dei nuovi clienti.

La personalizzazione in questo caso è bilaterale: da un lato –come accennato- riguarda l’esperienza di acquisto (dal pre-vendita fino al post-vendita) dove l’utente ricerca servizi di consulenza, accoglienza dedicata e un servizio di assistenza continuo; dall’altro riguarda il prodotto stesso.

L’idea di avere un oggetto unico nel suo genere sta acquisendo sempre più appeal nei clienti di tutte le fasce. Per questo, da Dior a Zara, fino alle piccole boutique offrono servizi di personalizzazione dei propri prodotti. Si tratta di piccole personalizzazioni, non prodotti costruiti made-to-measure, che sono quindi più semplici da realizzare.

Così, dopo che i marchi del lusso hanno messo in vendita shopping bag personalizzate con simboli ed iniziali diventati subito virali hanno seguito questa tendenza anche brand come Zara e Bershka. Dalle shopping bag poi l’offerta si è ampliata a pochette, cover telefoniche, cravatte e molto altro. Infine, il digitale. Ma un digitale integrato che dialoga con il fisico. I due mondi non devono essere considerati dicotomici per i nuovi clienti.

Infatti, sebbene è possibile che un cliente prediliga il canale online o quello fisico, la maggior parte cerca informazioni e opportunità di acquisto su entrambi i campi perché entrambi offrono opportunità diverse e complementari che alla fine vanno ad arricchire e completare l’idea di un prodotto o di un brand.