Serie A 2023 – 2024: quali sono le squadre favorite per la vittoria Scudetto e la corsa Champions?

Nuova stagione, vecchie favorite e tantissime sorprese, queste le caratteristiche del campionato di Serie A 2023 – 2024, che, come ogni anno, sarà ricco di novità. Il fischio d’inizio è previsto per il 19 agosto alle ore 18:30, nel frattempo il calciomercato si muove a ritmi sostenuti e tutti i club sono proiettati verso il colpaccio per raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati. Ecco quali sono le squadre favorite per la vittoria dello Scudetto e per la corsa Champions sia in campionato che nel torneo.

La Roma pronta a ripartire per conquistare l’Europa

Mentre Dybala e Matic danno spettacolo sui social confermando un ottimo rapporto, lo Special One segnala alla dirigenza che mancano ancora rinforzi per strutturare il 3 – 5 – 2 della rosa. I Giallorossi arrivano in questo campionato con la consapevolezza di poter fare miracoli, agguantare le prime zone della classifica, lottare per lo Scudetto e lottare ancora una volta per raggiungere la finale di Europa League, alla luce della splendida prestazione contro il Siviglia.

Le Aquile di Sarri pronte a spiccare il volo

Le analisi e pronostici per le squadre di Serie A danno la Lazio fra le underdog per la vittoria Scudetto, ma non dobbiamo dimenticare che le Aquile hanno chiuso il campionato al secondo posto, e che Sarri è un esperto delle coppe europee, infatti, ha vinto l’Europa League alla guida del Chelsea. Se Lotito darà l’ok per gli acquisti importanti di calciatori di qualità, la Lazio potrebbe davvero dire la sua sia in campionato che in Champions: questo è l’anno buono, le Aquile di Sarri sono pronte a spiccare il volo.

Il Napoli a caccia del triplete

La nuova maglia del Napoli con lo Scudetto cucito è già pronta, mentre De Laurentis gioca con i giornalisti depistandoli sul futuro dei suoi top player, ma una cosa è sicura: questo Napoli è inarrestabile e vuole il triplete. Anche se la Coppa Italia non rientra negli obiettivi dichiarati del club, lo Scudetto e soprattutto la Champions sono il chiodo fisso di tifosi, calciatori e del Presidente.

Inter e Milan fra Champions e Scudetto

Anche se Milano è stata la protagonista assoluta della Champions 2023 con tutte e due le squadre in semifinale e l’Inter in finale, che è riuscita a mettere in ginocchio il City di Guardiola, l’unica vittoria è stata la Coppa Italia dei Nerazzurri, motivo che spinge forte per una prestazione di altissimo livello sia nel prossimo campionato che in Champions. Mentre i dirigenti Rossoneri e Nerazzurri lavorano sui rinforzi nel mercato estivo, Pioli e Inzaghi sono già al lavoro per cominciare il campionato ai massimi livelli.

La Juventus vuole tornare al top

I Bianconeri sono i principali favoriti per la vittoria Scudetto, soprattutto alla luce dei guai giudiziari che hanno pesantemente penalizzato la stagione 2022 – 2023. Allegri è pronto a tornare ai grandi livelli e ricostruire la squadra, la Vecchia Signora barcolla ma non molla e la vittoria a corto muso a trazione under 1.5 ha ormai lasciato spazio al calcio spettacolo e partite ricche di gol.