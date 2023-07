Cup Piemonte, M5S all'attacco: "L'assessore Icardi continua a perdere tempo"

"Siamo al fianco dei lavoratori del Cup Piemonte, il Centro Unico di Prenotazione per le prestazioni dei servizi sanitari regionali, che da mesi aspettano di essere convocati dall’Assessore Icardi per discutere sul futuro del servizio", dichiarano la capogruppo del M5S Sarah Disabato e i consiglieri regionali Ivano Martinetti e Sean Sacco.

"Incredibile che a poche ore dalla scadenza dell’appalto la Giunta Cirio mostri tutto il suo disinteresse, non fornendo una risposta ai sindacati che hanno sollecitato la richiesta di incontro in diverse occasioni.

A nulla è servita l’audizione in Commissione dei rappresentanti sindacali, se non per la Giunta a fingere un interesse alla questione. Quello del Cup è un servizio fondamentale per i cittadini, ma spesso i lavoratori non sono messi nelle condizioni di svolgere adeguatamente il proprio lavoro. La prima causa è la politica di esternalizzazione che fin dal lontano 2010 ha colpito pesantemente il settore. Dalla diminuzione dello stipendio delle lavoratrici e dei lavoratori fino alla diffusione dei contratti part-time invece di quelli full-time. Il tutto senza un miglioramento del servizio, nonostante il grande impegno dei dipendenti".

"Il Movimento 5 Stelle è convinto che il modello del Cup vada ripensato e migliorato. Sosteniamo la necessità di reinternalizzare il servizio e abbandonare la gestione privata, avviando un confronto serio e concreto con lavoratori e sindacati per garantire le giuste tutele - concludono gli esponenti del M5S - Non c’è più tempo da perdere, la Giunta Cirio istituisca un tavolo per valutare le modalità del ritorno al pubblico e, nel mentre, si impegni per ottenere condizioni di lavoro migliori per i dipendenti".