Il Consiglio metropolitano convocato per martedì 25 luglio

Il Sindaco metropolitano Stefano Lo Russo ha convocato per m arte dì 2 5 luglio alle 1 5 nell’aula consiliare “Elio Marchiaro” di piazza Castello 205 l’ottava seduta del Consiglio metropolitano nel 2023.

All’ordine del giorno:

- la quarta Variazione al DUP-Documento Unico di Programmazione 2023-2025, a relazione della Consigliera metropolitana delegata al Bilancio, Caterina Greco

- il riconoscimento di un debito fuori Bilancio derivante da una sentenza esecutiva, a relazione della Consigliera metropolitana delegata al Bilancio, Caterina Greco

- la salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2023-2025, a relazione della Consigliera metropolitana delegata al Bilancio, Caterina Greco

- l’approvazione di un accordo transattivo con la società Tazzetti spa in materia di esproprio di immobili nel Comune di Volpiano, a relazione del Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo

- gli interventi di somma urgenza sulla Strada Provinciale 198 di Villardora-diramazione 01 per Caselette, dal Km 1 al Km 1+200, in località Grangiotto di Caselette, a relazione del Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo

- la modifica delle linee di indirizzo per l’assegnazione dei finanziamenti per il rinnovo delle flotte di trasporto pubblico locale urbane e di conurbazione e l’approvazione delle linee di indirizzo per l’assegnazione dei finanziamenti per il rinnovo delle flotte extra-urbane, a relazione del Consigliere metropolitano delegato ai trasporti, Pasquale Mazza

- la modifica del Piano faunistico venatorio della Città metropolitana, con l’istituzione di un'oasi faunistica in località Costagrande di Pinerolo, a relazione del Consigliere metropolitano delegato alla tutela della fauna e della flora, Gianfranco Guerrini

- il regolamento relativo all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle Zone per l'addestramento, l’allenamento e le prove degli ausiliari nel territorio destinato alla caccia programmata della Città metropolitana, a relazione del Consigliere metropolitano delegato alla tutela della fauna e della flora, Gianfranco Guerrini

- una proposta di ordine del giorno della lista Città di città sul tema “Il MASE acceleri e agevoli la costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile e gruppi di Autoconsumo Collettivo, prevedendo nel Decreto attuativo del Decreto legislativo 199 del 2021 lo scorporo in bolletta.