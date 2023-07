Nuove norme sugli appalti e controlli sul Pnrr al centro dell'audizione dei vertici Orecol in Commissione Legalità

Le nuove norme sugli appalti e i controlli sul Pnrr sono stati al centro dell’audizione del presidente dell’organismo regionale per il controllo collaborativo (Orecol), Arturo Soprano, e della commissaria Aurora Andrea Di Benedetto in Commissione Legalità (presidente Giorgio Bertola).

Dopo aver ripercorso le funzioni e l’organizzazione dell’organismo, Soprano ha evidenziato la sua “preoccupazione per le nuove disposizioni del codice degli appalti, con la messa a regime delle deroghe per accelerare l’assegnazione degli appalti di piccolo e medio importo e la previsione di nuove soglie per l’affidamento diretto. L’esecuzione di quei contratti può sfuggire al vaglio degli organi di vigilanza e auspichiamo che il legislatore nazionale introduca misure per impedire il verificarsi di condotte dolose, quali corruzione e concussione”.

Un passaggio è stato dedicato anche ai controlli sull’assegnazione dei fondi Pnrr e sull’abuso d’ufficio: “L’attuale situazione ci impone di tenere gli ‘occhi ben aperti e le coscienze sveglie’, consapevoli della straordinaria capacità della criminalità organizzata di infiltrarsi e di mimetizzarsi, come ricorda Don Ciotti”.

In conclusione Soprano ha ricordato la questione delle liste di attesa in Sanità “che presenta ancora inefficienze, ma è in via di miglioramento, grazie anche all’attuale piano di recupero, che ha consentito di affrontare il problema con metodo scientifico”.

Sono intervenuti per domande e approfondimenti, in particolare sul sistema regionale dei controlli e sui metodi di valutazione della performance, i consiglieri Carlo Riva Vercellotti (Fdi), Diego Sarno (Pd), Francesca Frediani (M40 - Up).