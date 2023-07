Potenza, bimba di 6 anni investita in monopattino: morta in ospedale

(Adnkronos) - Una bambina di 6 anni è morta in ospedale per le gravi ferite riportate ieri sera in un incidente stradale nel capoluogo. Secondo la ricostruzione, la piccola era fuori casa a giocare ed è stata investita mentre era su un monopattino, per cause in fase di accertamento. L'automobilista si è fermato per prestare soccorso. Trasportata all'ospedale San Carlo in codice rosso, la piccola non ce l'ha fatta.

Ucraina, la bimba era arrivata l'anno scorso a Potenza insieme alla madre a causa della guerra. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha espresso cordoglio: ''La tragedia accaduta a Potenza e che ha visto come vittima una bimba ucraina - ha detto - ci lascia sbigottiti tutti. A nome della giunta regionale, i miei pensieri e la mia vicinanza alla famiglia della bimba''.