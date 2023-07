Teatro Superga, lo spettacolo è tornato al centro della scena: 10 sold out nell'ultima stagione

Con 10 sold out su 17 spettacoli in programma – 11 in cartellone al Teatro Superga di Nichelino e 6 concerti di “Lirica e Musical a Corte” nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi – lo spettacolo è tornato al centro della scena nella stagione 2022-23 da poco conclusa.

Tolardo: "Un ritorno in grande stile"

"Dopo la pandemia – commenta il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo – il Teatro Superga ha segnato un grande ritorno, attestato dai numeri, confermandosi un fiore all’occhiello per Nichelino: quest’anno abbiamo davvero raggiunto l’obiettivo di far arrivare la cultura a tutti».

"Con “È ora di teatro” – spiegano i direttori artistici del Teatro Superga Claudia Spoto, Alessio e Fabio Boasi – abbiamo voluto lanciare un messaggio che è stato accolto con entusiasmo dal pubblico. Questo significa che la strada intrapresa di coniugare spettacoli della tradizione teatrale più noti e popolari con drammaturgie innovative e spettacoli di stand up comedy è quella giusta perché capace di soddisfare un pubblico variegato".

Dieci i sold out nell'ultima stagione

Hanno registrato sold out il nuovo lavoro teatrale di Simone Cristicchi Paradiso – Dalle tenebre alla luce per voce e orchestra sinfonica, dal poema dantesco e lo spettacolo che ha segnato il ritorno sul palco de L’Attimo Fuggente, con Luca Bastianello, per la regia di Marco Iacomelli, dall’adattamento scritto da Tom Schulman, Premio Oscar per la sceneggiatura originale del film cult. Papà Gambalunga, la versione musicale del romanzo epistolare più amato di sempre, per la prima volta in Italia; Caveman, lo spettacolo monologo sulla battaglia dei sessi più longevo nella storia di Broadway, firmato da Teo Teocoli e interpretato da Maurizio Colombi con la partecipazione della Cave Band; il cabaret di Filippo Giardina, il suo nuovo spettacolo comico, coraggioso, trasgressivo, scorretto e 5 spettacoli di Lirica e Musical a Corte alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Successo anche per l'omaggio ai Pink Floyd

L’ultimo appuntamento, fuori stagione, venerdì 16 giugno The Dark Side Orchestra nel Cortile d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi: l’anteprima nazionale di uno degli album più iconici della musica contemporanea The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

La stagione 2022-2023 del Teatro Superga è promossa dalla Città di Nichelino e Sistema Cultura, con il sostegno di Fondazione CRT e Regione Piemonte, firmata dalla direzione artistica di Alessio Boasi, Fabio Boasi e Claudia Spoto, in collaborazione con Piemonte dal Vivo. Produzione esecutiva Fondazione Reverse.