Uno scatto, una storia: Lee Miller

Lee Miller nasce nel 1907 a Poughkeepsie, New York, figlia di un proprietario terriero di origine tedesca, fotografo per passione. Viene mandata a studiare teatro a Parigi e ritorna dopo un anno a New York: è una ragazza bellissima e diventa molto presto modella di Vogue ed è richiesta dai più grandi fotografi del tempo.

Dopo tre anni, lascia Man Ray ed apre uno studio tutto suo a New York, su Vogue appare sia come modella che come fotografa. Conosce e sposa un ricco egiziano, abbandona tutto e si stabilisce in Egitto conducendo per anni una vita borghese, fotografa il deserto riscoprendo la fotografia d'arte.