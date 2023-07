Dagli influencer alla gamification: tutte le nuove frontiere del marketing online

È finito il tempo in cui, per fare pubblicità, bastava mettere un cartellone sulle principali strade oppure acquistare uno spot televisivo o radiofonico. È finito il tempo in cui per arrivare ai potenziali clienti si sceglieva una pagina di giornale oppure dei volantini. Oggi gli utenti cercano i loro prodotti online ed è qui che voglio trovare informazioni e pubblicità.

È l’internet marketing, un grande contenitore in cui inserire tutto ciò che è pubblicità svolta sul web. È qui che possiamo inserire i social media e le promozioni via e-mail, lo streaming e le pubblicità a pagamento sui motori di ricerca. Passiamo allora in rassegna alcuni trend del momento per capire come sta cambiando il settore.

Personalizzazione e gamification

Tra le strategie più gettonate del momento c’è senza dubbio quella che guarda alla gamification, ovvero l’utilizzo di elementi mutuati dal gioco e di dinamiche ludiche per promuovere prodotti o servizi. L’esempio più classico è quello che permette ai clienti di guadagnare punti o badge andando avanti con gli acquisti o condividendo delle storie sui social media. Una strategia, questa, che attraverso le ricompense stimola il coinvolgimento dei clienti e investe sulla loro fidelizzazione. Un altro dei modelli di gamification è quello dei bonus alla registrazione senza deposito proposti dalle piattaforme di gioco online, che consentono agli utenti di testare i prodotti messi a disposizione dagli operatori di gioco.

Il ruolo dei social: gli influencer

Ma il marketing online oggi non può prescindere dall’utilizzo dei social media, che oggi offrono funzionalità avanzate proprio per consentire gli acquisti o la diffusione di contenuti commerciali. È in questo contesto che si deve inserire la figura degli influencer, creator e streamer che attraverso i loro profili o blog propongono un prodotto, offrono consigli su un servizio, forniscono recensioni, informazioni, commenti. La loro figura, diffusa soprattutto nei settori del beauty, della moda, dei viaggi e della ristorazione, è al centro di alcuni dibattiti normativi che vorrebbero regolare il suo funzionamento nell’ottica di trasparenza e rispetto della concorrenza. Anche perché stiamo parlando di un settore che solo in Italia vale oltre 300 milioni di euro. Una frontiera del marketing online che è destinata a crescere. E a creare nuove forme di lavoro.