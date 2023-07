Lite degenera in rissa a colpi di cocci di bottiglia e coltello: due persone ferite

Un altro episodio di sangue scuote Torino. Dopo la morte di un cittadino nordafricano nella notte tra venerdì e sabato, accoltellato in via Sansovino, nella mattina di oggi, domenica 23 luglio, una lite tra due persone di origine straniera è degenerata in rissa.

Cocci di bottiglia ed un coltello

L'episodio è avvenuto all'interno di un'abitazione al civico 12 di Via Desana. Ancora da chiarire cosa abbia scatenato la violenza, le indagini della Polizia sono tuttora in corso, quel che è certo è che entrambe le persone coinvolte (due giovani di origine marocchina) sono rimaste ferite, visto che sono state usati un coltello e cocci di bottiglia.

Due feriti (uno in codice rosso)

Portati entrambi in ospedale al San Giovanni Bosco, per uno si è trattato di un codice giallo, l'altro invece è in condizioni più serie, trattandosi di ferite estese e di un codice rosso. Uno ha ferite all'orecchio sinistro e alla mano destra, oltre ad escoriazioni varie, l'altro ha una ferita lacero contusa del collo ma senza coinvolgimento dei vasi sanguinei, oltre ad una vasta ferita all'orecchio sinistro e altre lesioni: viene tenuto costantemente sotto osservazione ma non è in pericolo di vita.

Ora le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto è avvenuto.