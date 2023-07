L’Orchestra e il Coro Magister Harmoniae di Grugliasco protagonisti di una esibizione al grattacielo della Regione

Reduce dal più importante Festival mondiale di musica giovanile per orchestre e cori che si è svolto a Vienna, l’Orchestra e Coro Magister Harmoniae dell’Associazione Musica Insieme APS di Grugliasco, ha suonato lunedì 17 luglio nel Grattacielo della Regione Piemonte nella Sala Trasparenze davanti al Presidente della Regione Alberto Cirio ed al suo vice Fabio Carosso.

L’Orchestra Magister Harmoniae a Vienna ha suonato per il “Summa Cum Laude Youth Music Festival”, nella Sala dorata del Musikverein dove si svolge il celeberrimo Concerto di Capodanno, dopodichè l’Assessore alla Cultura e al Turismo Vittoria Poggio ha fortemente voluto un incontro in Regione Piemonte. Una bella soddisfazione anche quella di condividere la mattinata con la Città di Cortemilia che ha presentato in Conferenza Stampa la “Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia” con il Sindaco Roberto Bodrito che ha avuto per l’Orchestra parole di grande apprezzamento speranzoso in un concerto per l’Edizione 2024.

La presentazione dell’Orchestra Magister Harmoniae diretta dal M° Elena Gallafrio e del progetto viennese, così come il lancio dei brani che hanno suonato davanti a così tante personalità, sono stati condotti in modo impeccabile dal giornalista Beppe Gandolfo che ha raccontato al pubblico presente, alla Tv ed alla Stampa, definendole due eccellenze piemontesi. Al termine della Conferenza Stampa il Presidente Alberto Cirio, aiutato dal Consigliere Regionale Diego Sarno, ha consegnato gli Attestati di Partecipazione al 15Th “Summa Cum Laude Youth Music Festival” ad ogni componente presente dell’Orchestra e Coro Magister Harmoniae intrattenendosi con loro e raccontando aneddoti.