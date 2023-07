Basket: dopo aver sfiorato la Serie A, la Reale Mutua Torino fissa gli obiettivi: “Vogliamo dare continuità”

Continuità: è questa la parola d'ordine per l'imminente inizio della nuova stagione della Reale Mutua Basket Torino. A fissare gli obiettivi sono stati, durante la giornata di ieri, il presidente David Avino e coach Franco Ciani, più che mai desiderosi di ripetere l'exploit dello scorso anno, che ha visto la compagine torinese sfiorare la promozione in Serie A perdendo la finale playoff contro Pistoia. Il raduno, in attesa di scoprire dove si svolgerà, è intanto fissato per il 14 agosto, mentre gli allenamenti inizieranno ufficialmente il 16.

Certezze e ambizioni

Ripartirà di nuovo dalla A2, dunque, l'avventura della Reale Mutua. Per tentare l'assalto alla massima serie, la squadra ripartirà dalle proprie certezze: “La finale conquistata lo scorso anno – ha sottolineato Avino – deve essere il nostro punto di partenza per la nuova stagione: tutte le squadre si stanno rinforzando e saranno ancora più competitive, ma noi daremo tutto con grande determinazione perché abbiamo una squadra davvero incredibile in termini di coesione. Per questo, abbiamo scelto di riconfermare sia Ciani che uno zoccolo duro di ragazzi che si apprezzano e si stimano dentro e fuori dal campo; la cosa più importante, in ogni caso, è garantire continuità con scelte oculate; siamo soddisfatti anche perché siamo riusciti a riaccendere la miccia del basket a Torino e in Piemonte”.

Mentalità e mercato

E non poteva esserci miglior espressione di “continuità” se non quella rappresentata dal rinnovo per 3 stagioni del tecnico, arricchito dalla conferma di molti protagonisti della passata stagione: “Il mio rinnovo - ha commentato Ciani – rappresenta un atto di reciproca stima, fiducia e grande chiarezza riguardo le reciproche aspettative, esigenze e volontà. La stessa unità d'intenti ha riguardato anche il mercato: abbiamo confermato 5 giocatori come capitan Niccolo De Vico, che sta proseguendo nel recupero dall'infortunio che l'ha costretto a saltare la finale con Pistoia, Luca Vencato, Matteo Schina, Simone Pepe e Federico Poser. A loro abbiamo aggiunto un giovane di grande prospettiva come Matteo Ghirlanda, un giocatore di grande pedigree ed esperienza come Marco Cusin e un americano dalle grandi potenzialità come Keondre Kennedy”.

Le prossime settimane, invece, saranno piuttosto calde sul fronte mercato: “Manca ancora – ha proseguito Ciani – un ultimo tassello, mentre il decimo giocatore verrà promosso dal settore giovanile: cerchiamo uno straniero di qualità e di grande impatto muscolare che, compatibilmente con il budget, abbia già assaporato il basket europeo, sia in grado di aprire il campo e di darci una mano in area con la propria stazza. In ogni caso, il faro che dovrà guidare tutti i giocatori sarà la mentalità, la capacità di mettersi al servizio della squadra ognuno con le proprie caratteristiche. Dobbiamo avere la consapevolezza, a proposito, che il campionato sarà molto più difficile dello scorso anno e che dovremo fare un passo alla volta ripartendo dallo stesso atteggiamento”.

Le questioni societarie

Avino, infine, ha riservato una battuta anche alle questioni societarie e, in particolar modo, all'addio dell'ormai ex amministratore delegato Loredano Vecchi e al “tradimento” del direttore sportivo Valeriano D'Orta, annunciato da Trapani: “Su Vecchi – ha concluso – posso solamente dire di esserci lasciati da persone mature al temine del suo contratto e di aver assorbito le sue deleghe personalmente. Per quanto riguarda il direttore sportivo, invece, ho appreso la notizia dai giornali: questo non è il modo di comportarsi di una persona sotto contratto con una società come la nostra. Al momento, comunque, non abbiamo contattato nessuno e le decisioni vengono prese dal sottoscritto e da Ciani: prima dobbiamo trovare una soluzione, non escludendo di promuovere qualcuno di interno”.