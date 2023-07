Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti fino a domenica 30 luglio

MOSTRE ED EVENTI

ARUSHI JAIN

Mercoledì 26 luglio ore 19

Per il secondo appuntamento del public program di Buddha10 Reloaded il MAO ospita Arushi Jain, cantante e produttrice, nonché ingegnere, con una visione non ortodossa e risolutamente DIY di una tradizione secolare. Le sue composizioni infatti si ispirano ai raga classici indostani, esplorati però tramite una lente ed un'estetica contemporanee e molto attuali.

Info: https://www.maotorino.it/it/evento/evoluzioni-sonore-2/



UNA NOTTE AL PLANETARIO

Venerdì 28 luglio ore 19

La location è speciale: dalle 19 e lungo la notte, la corte dell'ex impianto di Risalita al Planetario - cuore verde della riserva MAB Unesco (Man and Biosphere) - e il Planetario di Pino Torinese aprono le porte al pubblico con una serata all’insegna di musica, cultura e intrattenimento, il tutto accompagnato da guide d’eccezione: le stelle delle notti estive.

Info: https://to.clubsilencio.it/planetario/?src=cs

SERE D'ESTATE

Fino al 12 agosto

Alla Reggia di Venaria tornano le Sere d’Estate, con aperture speciali prolungate fino alle ore 23 ogni venerdì e sabato, animate da spettacoli e performance a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo. Le Sere d’Estate, dal 21 luglio al 12 agosto, offrono al pubblico l’occasione di ammirare in orario serale il Piano Nobile della Reggia di Venaria, visitare la mostra All'ombra di Leonardo, vivere i Giardini con la spettacolare Fontana dell’Ercole e i suoi giochi d’acqua, assaporare un aperitivo e assistere agli appuntamenti musicali e di danza contemporanea in programma. Tutti gli spettacoli proposti sono ispirati al tema del cibo, che contraddistingue la programmazione culturale dell’anno 2023 della Reggia.

Info: lavenaria.it

CONCERTI e FESTIVAL

WOW DAYS

Dal 27 al 30 luglio

Con una nuova iniziativa aperta, trasversale e completamente gratuita Le Gru si riaffaccia nella programmazione dell’estate piemontese. Dopo gli ultimi grandi eventi legati al restyling del mall iniziato nel 2022 - i vernissage delle due mostre di Donato Sansone con Boss Doms e Morgan, l’inaugurazione della nuova Piazza Nord con gli Offenbach, Prezioso e molti altri - Le Gru presenta un nuovo evento targato #NewLeGru: quattro giorni di festa all’aperto negli accoglienti spazi dell’Arena verde esterna, per celebrare la stagione della leggerezza e dell’allegria con appuntamenti per tutti i gusti e grandi nomi per divertirsi e ballare insieme dal pomeriggio alla notte. I Wow Days, si svolgeranno dal 27 al 30 luglio, dalle 17 all’1.30 del mattino, quattro giorni cui sarà possibile accedere - sino al raggiungimento della capienza - semplicemente scaricando e presentando all’ingresso l’App Io&LeGru.

Info: https://le-gru.klepierre.it/

QUEENMANIA AL PARCO DORA

Mercoledì 26 luglio ore 21

Sarà una festa entusiasmante, adrenalica e scintillante quella che vedrà i QueenMania sul palco di Parco Dora Live 2023, mercoledì 26 luglio alle ore 21, con il loro European Live Tour, guest stars della serata di TOradio che festeggia i primi due anni di attività. “TOradio è la radio di Torino, della sua gente e del suo territorio- spiega Maurizio Cimmino, editore di TOradio -. E festeggiare i primi due anni a Parco Dora il 26 luglio con un pubblico così importante è frutto proprio della sua vocazione di stare in mezzo alla gente. Sarà una festa meravigliosa, con tutti i protagonisti della radio, molti ospiti e non vediamo l’ora di incontrare tutti i nostri ascoltatori.” A TOradio quindi il compito di “scaldare” il pubblico con un grande spettacolo di animazione e interazione per l’arrivo dei QueenMania che si esibiranno in un vero e proprio live estivo.

Info: https://www.parcodoralive.it/

TEATRO

BIAGIO IZZO

Mercoledì 26 luglio ore 19

il palco di Piazza Commerciale Botticelli (via Sandro Botticelli 85 – Torino) accoglie Biagio Izzo per il quarto e ultimo appuntamento de ‘Il Cabaret in Piazza’ la rassegna estiva che propone, per il secondo anno consecutivo nello spazio pubblico al centro del complesso commerciale, spettacoli gratuiti di recitazione comica, improvvisazione e musica con importanti artisti della scena nazionale.

Info: https://piazzabotticelli.it/eventi/

DUM SPIRO SPERO - FINCHE' C'E' VITA C'E' SPERANZA

Venerdì 28 luglio ore 21

Nella sede centrale dell'AslTo3, lo spettacolo scritto e diretto da Stefania Barone Cabanera che strappa dall’oblio le storie di donne ricoverate nei manicomi del passato e contribuisce alla cura della salute dei pazienti di oggi: il ricavato della serata sarà utilizzato per l’acquisto di uno strumento portatile per esami radiologici a domicilio per pazienti dell’AslTo3. Ingresso a offerta libera. Prenotazione al numero 3384913181.

Info: Cortile dei Vini, Certosa Reale di Collegno, accesso da piazzale Avis