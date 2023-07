Pianezza, i Carabinieri recuperano da uno stagno pericolosa testuggine alligatore

I Carabinieri del Nucleo Cities hanno recuperato a Pianezza una testuggine alligatore da uno stagno. I militari sono intervenuti su segnalazione di un cittadino nello specchio acqueo nel canale Rio Fellone, vicino ad un parco giochi per bambini. Nella pozza è stato ritrovato l’animale, dal peso di 15 chili e 700 gramma e con un carapace di dimensioni 41X38 cm: secondo i primi esami gode di buona salute ed è ben nutrito.

La testuggine alligatore è originaria degli Stati Uniti sud orientali ed è stato pertanto importato in Italia illegalmente. L’esemplare, data la sua elevata aggressività e la forza del morso, è considerata pericoloso per l’uomo ed è quindi stata affidata ad un centro idoneo per la detenzione. La testuggine è priva di sistemi di identificazione per risalire al proprietario.