Camosci Sound: al via il festival musicale ai piedi della Sacra di San Michele

Ritorna per il terzo anno Camosci Sound, la rassegna estiva di musica dal vivo al Lago dei Camosci, spazio culturale e naturale ai piedi della Sacra di San Michele, a Sant’Ambrogio di Torino, e per la prima volta diventa un festival: tre giorni di concerti, interviste, workshop, con spettacoli d’autore in cui la musica si connette alla natura insolita di un luogo che sa essere accogliente, poetico e misterioso.

Un cartellone che include artisti di rilievo quali Cristina Donà e Patrizio Fariselli (Area), progetti peculiari e sperimentali come quelli di Valeria Sturba, Bagini Carlone, Carlot-ta, Debauchee of Dew, Tubipora, Paolo Rigotto, lo spettacolo audiovisivo Torso Virile Colossale, il laboratorio di improvvisazione corale Circle Singing a cura di Albert Hera. Cristina Donà e Patrizio Fariselli saranno intervistati, nell’ambito del loro live, dal giornalista Enrico Deregibus.