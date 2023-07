Cinema nel parco del Castello di Miradolo: il 3 agosto "Il gatto con gli stivali 2. L'ultimo desiderio"

“Cinema nel Parco” è un’immersione totale nella natura, al centro di un’arena di oltre 2.000 metri quadrati disegnata da sette maxi schermi, nel prato centrale del Castello di Miradolo (TO). Per non disturbare l’equilibrio del parco, l’audio è udibile solo attraverso cuffie silent system luminose. I film si possono ascoltare anche in lingua originale, multilingua e/o sottotitolati in italiano per ampliare le possibilità di fruizione. Non ci sono sedie, né posti assegnati: ogni spettatore dovrà portare da casa un plaid per sedersi sul prato e assistere alla proiezione dal proprio angolo preferito.

“Cinema nel Parco” sono 7 appuntamenti, dal 29 giugno al 10 agosto, tutti i giovedì alle ore 21.30. Giovedì 3 agosto è in programma “Il gatto con gli stivali 2. L’ultimo desiderio”, il film d’animazione candidato agli Oscar 2023. La pellicola, spin-off del franchise di Shrek, è il sequel de Il gatto con gli stivali del 2011. Il film è stato accolto positivamente da parte della critica per i temi trattati, la storia, i personaggi e la nuova tecnica di animazione ispirata a Spider-Man. Un nuovo universo. Contiene inoltre omaggi e riferimento ad altre opere cinematografiche passate, principalmente a Pinocchio di Walt Disney, alla Trilogia del dollaro di Sergio Leone e Il mago di Oz di Victor Fleming.

L’audace fuorilegge Gatto con gli Stivali scopre che la sua passione per il pericolo e la sua noncuranza per la prudenza prendono il sopravvento. Sebbene abbia perso il conto lungo la strada, il Gatto ha bruciato otto delle sue nove vite. Per riaverle, dovrà intraprendere la più grande impresa di sempre. Il candidato agli Oscar Antonio Banderas ritorna per dar voce al famigerato Gatto impegnato nel compiere un viaggio epico nella Foresta Nera alla ricerca della mitica Stella dei Desideri e nel tentativo di riappropriarsi delle vite perdute. Ma con una sola vita a disposizione, il Gatto dovrà mettere da parte l’orgoglio e chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l’affascinante Kitty “Zampe di Velluto” (la candidata all’Oscar Salma Hayek Pinault). Nella loro impresa, il Gatto e Kitty saranno aiutati, contro ogni buonsenso, da uno sgangherato, loquace e gioioso cane randagio di nome Perro. Insieme, il trio di eroi dovrà tenere testa ai furfanti più temuti delle fiabe, Riccioli D’oro e i tre Orsi e il grosso e terrificante cacciatore di taglie, il Grande Lupo cattivo.