Sconti nei negozi di Rivoli per i visitatori del Castello Museo d'Artec Contemporanea

Il Distretto Diffuso della Collina Morenica composto dai comuni di Rivoli, Buttigliera Alta, Rosta e Villarbasse e dal partner Confesercenti Torino e provincia ha stretto un accordo con il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea allo scopo di promuovere gli eventi culturali del museo e sostenere il commercio di prossimità. Il direttore del Castello di Rivoli Carolyn Christov-Bakargiev e il presidente di Confesercenti Torino e Provincia Giancarlo Banchieri, in rappresentanza delle aziende del Distretto, hanno firmato l’accordo di collaborazione.

L’iniziativa prevede sconti e agevolazioni per i visitatori del Castello di Rivoli presso le attività commerciali, artigianali ed agricole aderenti. I visitatori che si presenteranno con il biglietto del museo entro un mese dalla sua emissione avranno diritto a uno sconto a partire dal 10% presso i negozi e le attività aderenti. L’elenco delle attività aderenti è in fase di preparazione e verrà pubblicato sui canali di comunicazione del Distretto e del Castello di Rivoli. Per rafforzare la sinergia il Castello di Rivoli omaggerà ad ogni attività aderente due biglietti di ingresso al Castello e offrirà alle attività commerciali la possibilità di acquistare i biglietti di ingresso al Castello ad un prezzo agevolato.

“L’accordo recentemente stipulato tra il Castello di Rivoli e il Distretto Diffuso della Collina Morenica” – dichiara il Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Museo – “rappresenta per la nostra istituzione un’ulteriore occasione di radicamento sul territorio che consente di avvicinare differenti pubblici alla propria offerta culturale e al contempo offre ai visitatori l’opportunità di conoscere le attività commerciali di prossimità fruendo di sconti e agevolazioni. Questa nuova sinergia si prefigge di implementare la crescita culturale ed economica del territorio della Collina Morenica, le cui potenzialità mi auguro possano esprimersi al meglio già nel breve periodo”.

“Questo accordo importantissimo per il Distretto consente di creare sinergia tra il settore culturale e quello del commercio di prossimità. Il Castello di Rivoli ogni anno attrae visitatori da tutto il mondo e questo accordo ha l’obiettivo di far conoscere le attività del Distretto dove è possibile pranzare, cenare, fare una merenda ma anche dedicarsi allo shopping e al relax. Il Castello di Rivoli sin dalla costituzione del Distretto ha manifestato interesse a partecipare alle attività ed è uno dei partner firmatari del protocollo di intesa. Questo accordo fa parte delle azioni del piano strategico del Distretto e siamo quindi molto felici di averlo firmato”, dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino e provincia.

“Con il Tavolo di Lavoro del Commercio formato da negozi ed attività dei quattro Comuni stiamo lavorando alle modalità di coinvolgimento delle attività commerciali e alla campagna di lancio dell’accordo rivolta ai clienti dei negozi. L’accordo infatti non ha solo l’obiettivo di far conoscere le attività commerciali del Distretto ai visitatori ma anche di promuovere gli eventi e le mostre del Castello nei negozi del Distretto. Il Tavolo di Lavoro sta progettando azioni di promozione dell’accordo in cui è previsto anche che in alcuni periodi dell’anno a fronte di un acquisto nei negozi venga omaggiato un biglietto di ingresso al Castello.” – spiega Paolo Dabbene, assessore al Commercio di Rivoli insieme ai colleghi Mauro Mellano, Chiara Iglina e Gianni Gallo, assessori al commercio dei comuni di Buttigliera Alta, Rosta e Villarbasse.

Le attività commerciali del Distretto che intendono partecipare possono inviare una mail a distrettocollinamorenica@gmail.com