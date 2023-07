Aperto ufficialmente il 15° trofeo della mole 2.0, torneo internazionale di tennis in carrozzina

L'accensione del braciere a forma di Mole Antonelliana ha segnato l'apertura ufficiale del 15° Trofeo della Mole 2.0. Il torneo internazionale di tennis in carrozzina, organizzato dalla SSD Volare in collaborazione con l'International Tennis Federation (ITF) e con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), è tornato finalmente in campo al Circolo della Stampa – Sporting di Torino con alcuni tra gli atleti posizionati nelle prime 50 posizioni del ranking mondiale e i nomi di punta del panorama italiano. L'evento, dedicato alla memoria di Mariella Echampe, fa parte dell'Uniqlo Wheelchair Tennis Tour e ha ricevuto il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Città di Torino e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).





A parlare, dalle 8 di questa mattina, sono state le racchette dei grandi protagonisti sui campi in terra rossa dello Sporting. Nel tabellone Open maschile, ottimi risultati per gli atleti italiani: avanzano ai quarti di finale, infatti, la leggenda del tennis nazionale Fabian Mazzei (sconfitto il marocchino testa di serie numero 3 Lhaj Boukartacha per 6-3 6-3), Luciano Grande (6-2, 6-3 su Andrea Morandi), Luca Spano (6-2 6-0 sul romeno Daniel Danila) e Lorenzo Degl'Innocenti (6-0 6-1 sullo svizzero Devin Yves Rueesch). L'unica eccezione è quella rappresentata dallo svizzero Matthias Huerlimann (6-4 6-0 su Marco Gentile). Per accedere ai quarti, dopo aver superato i sedicesimi (6-2 6-2 sullo svizzero Roger Baumann), il numero 1 piemontese Luca Paiardi se la dovrà vedere nel corso del pomeriggio agli ottavi contro il francese Geoffrey Jasiak (testa di serie numero 2); lo stesso percorso dovrà essere intrapreso dagli altri rappresentanti del tennis regionale Roberto Toso e Claudio Santoro.

Nel tabellone femminile, invece, conquistano la semifinale la britannica e testa di serie numero 2 Abbie Breakwell (6-1 6-1 sulla romena Beatrice Alessia Draghici), la francese e testa di serie numero 3 Sandrine Paulin Cauderon (6-3 6-3 sulla danese Louise Charlotte Willerslev-Olsen) e la svizzera e testa di serie numero 4 Angela Grosswiler (6-0 6-0 sulla connazionale Annabelle Ribeaud). Per quanto riguarda le italiane, la testa di serie numero 1 Marianna Lauro si sta giocando ai quarti l'accesso alla semifinale contro Silvia Morotti, che agli ottavi ha sconfitto la francese Cecile Levasseur per 6-0 6-0).





Per quanto riguarda i Quad, infine, proseguono la propria avventura ai quarti di finale il piemontese Hegor Di Gioia (6-2 6-1 sul connazionale Davide Giozet), lo svizzero Timo Breuchbuehl (3-6 6-0 6-1 sul piemontese Vincenzo Troilo) e il francese Justin Michel (6-1 6-0 sullo spagnolo Job Brenlla), mentre si attende il risultato del match tra Alfredo Di Cosmo e il britannico Nathan Freeman.

Nel corso della mattinata, infine, un gruppo di pazienti dell'Unità Spinale Unipolare di Torino ha assistito alle partite, dando seguito a uno dei capisaldi del movimento paralimpico internazionale: promuovere l'avviamento allo sport di ragazzi e ragazze con mielolesione attualmente in fase di riabilitazione all'interno delle strutture ospedaliere dedicate. Domani mattina, a partire dalle ore 8, sono in programma altre entusiasmanti partite: la giornata, inoltre, vedrà l'inizio dei tabelloni del doppio; tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui profili social della SSD Volare.