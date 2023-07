A Torino spunta una nuova pista ciclabile in via Tirreno: collegherà la città a Grugliasco

Una nuova pista ciclabile, per collegare meglio Torino con l'area metropolitana e, in particolare, Grugliasco.

Procedono a passo spedito i lavori per la realizzazione di una nuova ciclabile su via Tirreno, al confine tra Torino e Grugliasco. L’infrastruttura, presente sul lato di strada opposto alla ferrovia, è protetta uno spesso cordolo di cemento. Una volta terminati i lavori, la ciclabile avvicinerà il quartiere San Paolo ad alcuni punti di interesse come il centro commerciale Le Gru, corso Allamano e il futuro polo universitario di Grugliasco. La pista sarà operativa entro settembre.

La pista ciclabile bidirezionale su sede propria si snoderà su via Tirreno dal confine con il Comune di Grugliasco fin oltre via Rovereto. Fa eccezione un breve tratto compreso tra via Rovereto e via Osoppo dove, per un forte restringimento della strada, viene realizzato un percorso promiscuo con i pedoni, allargando il marciapiede.

L'operazione fa parte di un pacchetto di sette interventi finanziati con fondi React EU nell’ambito del PON Metro 2014-2020 dal valore di 2,8 milioni di euro.