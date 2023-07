Il 29 luglio all'Ippodromo di Vinovo la notte dei gentlemen

Sono sempre protagonisti di tutte le riunioni all'Ippodromo di Vinovo, ma sabato 29 luglio i gentlemen saranno le star assolute. Una Notturna tutta dedicata a loro con le sette corse in programma. E in pista scenderanno anche due donne, la torinese nostra Carlotta D’Agostino che conosce perfettamente l'impianto torinese e la toscana Rebecca Dami.

La corsa più importante della serata sarà il premio Biella, riservata a cavalli di buona categoria interpretati dai loro proprietari. Una orsa con partenza fra i tre i nastri sulla distanza del doppio km.Nonostante l’estrema penalità dei 2.100 metri, favori del pronostico per uno dei cavalli più amati sulla piazza torinese, Showmar, pupillo di Vittorio Bosia che lo interpreterà e allievo di Andrea Guzzinati. Accanto a lui il contro favorito, Beatles Boy Treb con alle guide Marco Scarton. Molto attesi anche Aldoc Dr, Assia Luis e All About Bi in primis.

Bellissima e di grande qualità anche la corsa di contorno, il premio Viverone per tre anni. Saranno in otto al via sulla distanza del miglio con favori del pronostico per Etoile Sky insieme a Filippo Monti ed Estindia Jet con Fabio Marchino. Le due dovranno fare molta attenzione a Embargo e Michele Bechis. Premiazioni in tutte le corse, con riconoscimenti messi a disposizione dal Gentleman Club Piemonte Liguria, per sentire a caldo le considerazioni dei vincitori. Per tutti ingresso libero e gratuito, con la possibilità di cenare presso il Ristorante Pizzeria “La Scuderia” prenotando al numero 345/7787032.

Il trotto a Vinovo non vi lascerà nemmeno ad agosto, con un programma fittissimo: riunioni mercoledì 2 e 9, poi piccola pausa e ripresa domenica 27 per chiudere poi il 30 agosto.