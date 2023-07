 A Vicoforte la tradizionale “Settimana estiva lagatiana” delle famiglie di bimbi con Trisomia 21

Dal 30 luglio al 6 agosto 2023, come da 22 anni a questa parte, l’organizzazione di volontariato Flauto Magico ODV organizza presso la “Casa Regina Montis Regalis” a Vicoforte la Settimana Estiva Lagatiana per famiglie di bambini con Trisomia 21.

Il Flauto Magico ODV aiuta e orienta le famiglie di bambini con Trisomia 21 e promuove l’educazione della cittadinanza sulle problematiche delle persone con disabilità, l’inclusione ed il rispetto della diversità come ricchezza.

Le Settimane Estive Nazionali nascono più̀ di 40 anni fa su intuizione di un pedagogista di origini siciliane, Salvatore Lagati, che fu tra i primi a capire l’importanza dell’incontro tra famiglie accomunate dalla presenza di un bambino con disabilità all’interno del proprio nucleo, offrendo loro l’opportunità̀ di confrontarsi per condividere un percorso di genitorialità̀.

FM ODV fa parte delle R.O.S.E.: gli “Organizzatori delle Settimane Estive", l'evento viene realizzato in tutta Italia (Piemonte/Valle d’Aosta dal 1997, Trentino dal 1978, Friuli prima Bibione dal 1995 e Sicilia dal 2012 per un totale di più̀ di 100 Settimane Estive svolte). I referenti sono i coordinati e formati dal professor Salvatore Lagati che permette una linea di intenti unica per tutte le Settimane Estive italiane.

I principi fondamentali sui quali si basano le Settimane Estive Nazionali Lagatiane:



1. I genitori costituiscono la risorsa educativa più̀ importante che hanno i bambini

2. I genitori conoscono meglio di tutto i loro figli e hanno la capacità e il diritto di prendere decisioni per loro nel campo educativo, almeno fino a quando i loro figli non saranno in grado di decidere da soli.

3. I bambini non possono imparare se non vengono stimolati a farlo. Questa stimolazione deve avvenire con delle modalità̀ adatte a ciascun bambino.

4. I genitori non desiderano diventare insegnanti: essi vogliono restare genitori. Ma vogliono imparare a sfruttare nel miglior modo il tempo che spendono coi loro figli, cosicché possono creare delle occasioni di apprendimento e migliorare le possibilità̀ educative dei loro figli.

La Settimana Estiva permette alle famiglie di incontrarsi con tempi differenti da quelli quotidiani, tempi per formarsi e confrontarsi con la concentrazione che solo una settimana residenziale può̀ consentire. L’esperienza permette a ciascun componente di vivere questo momento di formazione:

per i genitori si prevedono momenti di incontro di gruppo e individuali con gli specialisti, esperti e tecnici. La possibilità̀ di vivere insieme il tempo quotidiano permette di stabilire un rapporto fiducia con gli specialisti; i figli e le figlie sono affidati ai volontari per vivere un'esperienza costruttiva, basato sull'attenzione al singolo attraverso giochi, attività manuali e creative, canto e musica; l'animazione permette ai genitori di partecipare ai momenti formativi in piena tranquillità e sfruttare le diverse occasioni anche informali che verranno offerte; i bambini e le bambine con Trisomia 21 hanno l'opportunità di incontrare gli specialisti di comprovata esperienza: sono osservazioni che offrono ai genitori suggerimenti e nuovi sguardi, sono musicoterapia, psicomotricità, logopedia e osteopatia; i fratelli e le sorelle hanno occasioni di confronto loro riservati con un counselor ed uno psicologo.

Un ricco programma di eventi aperti al pubblico accompagnerà la Settimana Estiva Lagatiana con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione ai temi della disabilità e dell’inclusione sociale:

1 agosto ore 21 Mago Ruggero davanti al Santuario

2 agosto ore 20 Apericena di Beneficenza presso “La tavola del Chiostro” Vicoforte (per prenotazioni contattare Casa Regina 0174 565300)

3 agosto ore 21 Presentazione del libro “Ho imparato ad aspettare” di Nazareno Coppola presso Casa Regina Montis Regalis, incontro di sensibilizzazione sull’accoglienza, affido familiare e condivisione. **

La Settimana Estiva Lagatiana è resa possibile dal contributo e patrocinio di molti altri sostenitori tra i quali Comune di Vicoforte, Comune di Mondovì, il Santuario di Vicoforte , Consorzio per i servizi socioassistenziali del Monregalese, ASL 1 Cuneo, Centro consulenza pedagogica di Salvatore Lagati, Centro Down di Cuneo, Cepim Torino Ass Down, Guarda con il cuore Onlus, Associazione Camminare Insieme, Consorzio “Monviso solidale, Associazione Vita 21, CaroAnto Onlus, Soroptimist International Club Valle d’Aosta, Progetto famiglia “Casa Pollicino”, VOL.TO. Centro Servizi, gruppo scout Torino 10.

I soci del Flauto Magico vogliono ringraziare tutti i benefattori, famiglie, ditte ed associazioni, che hanno contribuito alla realizzazione della Settimana Estiva.

Inoltre, si ringraziano le ditte Balocco e Baladin per il sostegno.

Per informazioni scrivere a flautomagico2001@gmail.com.

** L’incontro, attraverso la presentazione del libro, ha come obiettivo la sensibilizzazione all’accoglienza, alla condivisione e alla speranza. Si parlerà̀ di accoglienza nelle sue varie forme, del bambino percepito innanzitutto come FIGLIO ancor prima che come PERSONA e della condivisione che la scelta di accoglienza presso una famiglia impone. Coppola racconterà̀ come la sua conversione a vent’anni abbia totalmente modificato la sua vita e stravolti i progetti prefissati. Come l’adozione di una figlia con disabilità gravissima abbia cambiato in meglio la vita familiare. La giornata di presentazione, fa parte di un tour che Coppola ha deciso di fare poiché in un momento storico nel quale ci troviamo oggi, c’è necessità di testimoniare l’esperienza dell’affido e dell’accoglienza, senza pregiudizi sottolineando le fatiche che l’esperienza comporta, ma anche la gioia che si riceve nel vedere un bambino accolto trasformarsi in un adulto con un'adeguata capacità e acquisizione di consapevolezza di vivere nel mondo.

Nazzareno Coppola vive e lavora a Imperia. Insieme alla moglie Ileana, da venticinque anni si occupa di bambini e ragazzi in stato di semiabbandono a livello di accoglienza, organizzazione, sensibilizzazione e formazione. È presidente dell’Associazione di promozione sociale Progetto Famiglia, cofondatore e presidente del COFAMILI (Coordinamento delle case famiglia per minori della Liguria) e membro del Tavolo Nazionale dell’Affido . Nel 2018, Unicef ha nominato Nazzareno e Ileana ‘Messaggeri di Pace’ e, in occasione dei vent’anni di attività̀, ha riconosciuto la loro Casa-famiglia Pollicino ‘Comunità̀ amica dei bambini. Parte del ricavato del libro verrà devoluto in progetti relativi all’affido familiare.