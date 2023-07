Manutenzione e messa in sicurezza, Atc investe 10 milioni di euro per riqualificare le case popolari

Ammontano complessivamente a 9.986.788,40 di euro le risorse che l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale destinerà all’attuazione del programma “fondi ex Gescal” della Regione Piemonte. Lo ha stabilito il consiglio d’amministrazione dell’ente che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di Torino e dell’area metropolitana, individuando le priorità d’intervento e le modalità di utilizzo della prima tranche di fondi ex Gescal sbloccati nel mese di giugno dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa Chiara Caucino.

La delibera regionale attribuisce all’Atc del Piemonte Centrale, sulla base del numero di alloggi in gestione, 5.100.054,05 euro per interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, di cui almeno il 20% da destinare ad alloggi attualmente sfitti per necessità manutentive. A queste risorse si aggiungono, come deliberato dal Cda di Atc, 4.886.734,35 euro derivanti da risorse accantonate dalla Regione a favore dell’Agenzia.

I 9.986.788,40 di euro vengono quindi così ripartiti:

- 2 milioni di euro per interventi di adeguamento normativo relativo alla prevenzione incendi in immobili Atc;

- 3.591.188,40 di euro per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni (es. installazione ascensori, realizzazione rampe, servoscala e piattaforme elevatrici) di immobili Atc e per interventi di adeguamento all’interno di singoli alloggi (es. bagni, porte interne, elettrificazione tapparelle);

- 3.050.000,00 euro per la messa in sicurezza di edifici con criticità strutturali;

-1.345.600,00 euro per interventi di manutenzione straordinaria di alloggi sfitti al momento non assegnabili per necessità manutentive.

«Grazie all’impegno della Regione – ha dichiarato il presidente di Atc Emilio Bolla – con lo sblocco di queste risorse vengono rimessi nella disponibilità dei cittadini i fondi originariamente destinati alle case popolari. I nostri uffici si sono messi subito al lavoro permettendoci di individuare in tempi rapidi le modalità per utilizzare al meglio le nuove disponibilità. Il patrimonio gestito dall’agenzia, costituito da circa 28.000 alloggi, è in larga parte vetusto e questi fondi si riveleranno estremamente utili per fornire ai cittadini risposte importanti per il miglioramento della qualità della vita nelle case popolari».

L’elenco dettagliato dei singoli interventi, che sarà oggetto di una successiva delibera da parte del consiglio di amministrazione di Atc, sarà inviato alla Regione Piemonte entro il 15 settembre.