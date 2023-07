Auto precipita in una scarpata al Rocciamelone: un morto

Sono precipitati per svariati metri in una scarpata con la loro auto, che è uscita di strada per finire poi tra gli alberi e le rocce sottostanti, ribaltandosi. Una persona è morta, mentre un'altra risulta gravemente ferita. Il tragico incidente è avvenuto oggi pomeriggio sul Rocciamelone, e in particolare a Mompantero, in Valle di Susa, lungo i tornanti della strada sterrata che conduce al rifugio La Riposa, a oltre duemila metri di altitudine.

Il ferito è stato trasportato in elisoccorso, non senza difficoltà dovute alla nebbia, all'ospedale di Susa. Sull'incidente indagano i carabinieri, che stanno lavorando su varie ipotesi per spiegare la causa dell'incidente: dall'errore umano a un malore del conducente, fino al passaggio improvviso di un animale che ha fatto sbandare l'auto. Meno probabile un problema di visibilità: la nebbia non era infatti così fitta da impedire la visibilità.