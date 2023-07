Risveglio amaro per i proprietari dei SUV: sgonfiate le gomme a 70 mezzi dagli attivisti Tyreextinguishers

Risveglio amaro questa mattina per alcuni proprietari di Suv. Nella notte i loro mezzi sono stati infatti colpiti dall'azione dei Tyreextinguishers. Gli attivisti ecologici hanno sgonfiato 70 SUV in città aderendo alla loro campagna di "estinzione dei suv".

Sulle macchine colpite hanno lasciato un volantino in cui spiegano le motivazioni del gesto:

"Abbiamo sgonfiato uno pneumatico del tuo SUV. Ti arrabbierai, lo sappiamo. Non ce l'abbiamo con te, ma con la tua auto. L'abbiamo fatto perché utilizzare un'auto enorme come questa in una città come Torino ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri".

"L'industria delle auto è molto abile a convincerci che abbiamo bisogno di auto gigantesche per muoverci, ma l'utilizzo dei SUV nei centri urbani ha reso le città più pericolose e inquinate. Le polveri sottili nell'aria uccidono migliaia di persone ogni anno (60mila solo in Italia) e la tua auto purtroppo contribuisce a queste morti. Non solo, i SUV hanno più probabilità di uccidere persone nelle collisioni, e non solo per la loro mole. Vari studi mostrano che i conducenti di SUV sono più propensi a correre rischi sulla strada. Auto enormi come questa fanno sentire al sicuro chi è al loro interno, ma mettono in pericolo tutti quelli al di fuori di esse.

I SUV sono inutili, e pura vanità. Non ha senso trascinare con te due tonnellate di ferraglia ogni volta che ti muovi". Sul sito degli attivisti è evidente la loro mission che mira a colpire questa tipologia di macchine. E' spiegato addirittura come individuare un Suv in città e come sgonfiargli le ruote.

I SUV richiedono spazi più grandi per essere parcheggiati, e le loro dimensioni spropositate peggiorano la situazione del traffico cittadino; ma non rendono la vita di tutti più difficile solo a Torino, auto di lusso come questa sono un disastro anche per il nostro clima. Non ci crederai, ma i SUV sono la seconda causa dell'aumento globale delle emissioni di anidride carbonica nell'ultimo decennio - più dell'intero settore del trasporto aereo.

"Abbiamo solo sgonfiato lo pneumatico (con un'innocua lenticchia), non abbiamo fatto nessun altro danno. Lo sappiamo che hai lavorato duramente per permetterti un'auto come questa, ci dispiace averlo dovuto fare. Purtroppo le industrie sanno creare in noi bisogni che non abbiamo realmente.