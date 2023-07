Come scovare i migliori siti di casinò in Italia

Negli ultimi anni le piattaforme di gioco online stanno riscuotendo un enorme successo tra gli utenti del nostro paese. Questa fortunata ondata di popolarità fa sì che, ormai ogni giorno, nascono nuovi portali di gioco digitale, il che da un lato garantisce ai giocatori una scelta ancora più ampia e variegata, dall’altra però rende ancora più difficile per gli utenti orientarsi alla ricerca della piattaforma adatta alle proprie esigenze.

In virtù di una lecita concorrenza, infatti, ogni casinò online mette a disposizione caratteristiche differenti, giochi esclusivi e bonus promozionali differenti. A tal proposito può essere utile consultare una lista con i migliori casino bonus in Italia. Ma, in concreto, cosa si può fare per essere sempre aggiornati sui nuovi portali di gioco e per trovare i migliori casinò online in Italia?

Farsi aiutare da internet

Per quanto possa sembrare banale, una ricerca internet è la principale arma che un giocatore ha dalla sua parte per trovare i migliori siti di casinò in Italia. Esistono, infatti, tantissimi portali web che offrono agli utenti utilissime informazioni sugli ultimi portali di gioco inseriti sul mercato. Come punto di partenza potrebbe essere fondamentale capire quali siano le caratteristiche specifiche che desideriamo sfruttare all’interno di una piattaforma di gioco.

Se l’interesse di un giocatore, ad esempio, è quello di disporre di un’ampia vetrina di slot machine online, conviene consultare numerosi siti web e forum in grado di suggerire i migliori portali che offrono questa specifica caratteristica. Grazie ad internet, inoltre, è possibile accedere a tantissime recensioni utente che possono dare un’idea più chiara dei livelli di sicurezza e di affidabilità di ciascun casinò online disponibile in Italia.



AAMS o non AAMS?

Una scrematura importante che può essere fatta nel corso della ricerca delle migliori piattaforme di gioco in Italia riguarda proprio queste due sigle. Un casinò viene etichettato come “AAMS”, infatti, quando è regolamentato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli italiana. Su questa tipologia di piattaforme è garantita la presenza di servizi piuttosto rilevanti per gli utenti del nostro paese, pur presentando alcuni limiti per quel che riguarda l’offerta di bonus promozionali e le opzioni di pagamento a disposizione.

I casinò non AAMS, dunque, sono portali di gioco stranieri, generalmente regolamentati da governi come quelli di Malta, di Cipro o di Curacao. Nonostante ciò, l’utilizzo di queste piattaforme è assolutamente legale per i giocatori dello stivale, i quali spesso sfruttano questi provider per fruire di bonus più vantaggiosi e per effettuare depositi e prelievi utilizzando criptovalute come Bitcoin o e-wallet alternativi.

Scegliere portali legali

È sempre bene fare attenzione, tuttavia, ai portali di gioco in cui ci si imbatte navigando sulla rete. Esistono, infatti, tantissimi casinò online illegali da cui è meglio stare alla larga. Per capire se una piattaforma opera legalmente all’interno del nostro paese basta semplicemente consultare i documenti relativi ai termini e alle condizioni del portale selezionato.

È essenziale che all’interno delle informative vi siano riferimenti alla normativa GDPR relativa al trattamento dei dati utente e, allo stesso tempo, ai sistemi di imparzialità e di equità delle vincite. Anche i pagamenti devono essere sicuri, per questo motivo è sempre bene evitare casinò online che mettono a disposizione opzioni di trasferimento anticonvenzionali o che comunque non godono di buona reputazione secondo le community di giocatori in rete.