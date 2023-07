Dove deve rafforzarsi il Torino in vista della nuova stagione di Serie A?

Nonostante le numerose difficoltà incontrate durante la scorsa stagione di Serie A , il Torino di Juric è riuscito a conquistarsi il decimo posto in classifica, totalizzando ben 53 punti nel corso delle 38 partite giocate. È innegabile che la squadra abbia marciato in maniera un po’altalenante, perdendo motivazione proprio in alcuni match decisivi per guadagnare terreno utile.

La pausa estiva può essere, infatti, una preziosa occasione per effettuare doverose valutazioni e riassemblare il team per partire al meglio con il nuovo campionato. Lo stesso Juric ha più volte spiegato che se il gioco del torino ha dato i risultati sperati, c’è ancora da affinare le qualità della squadra per quel che riguarda i piccoli particolari . Ma quali sono, dunque, i punti nevralgici che il Torino dovrebbe rafforzare per una ripartenza di successo?

Le parole del coach Juric

Il tecnico che ha guidato i granata durante la stagione 2022/2023 si è ritenuto soddisfatto dei risultati raggiunti dalla squadra, pur ammettendo che nelle ultime partite del campionato questa ha manifestato una leggera fiacchezza. A partire dai due mesi prima della chiusura di stagione, infatti, il Torino ha evidentemente rallentato la propria corsa in classifica. “Subiamo poco, ma prendiamo troppi gol” ha dichiarato l’allenatore, alla vigilia del match contro il Bologna disputato lo scorso 6 marzo.

Il match contro il Napoli, infine, ha definitivamente spento gli umori del Torino spendendo il club nuovamente in posizione di metà classifica. È proprio dalla riflessione di Juric che il Torino deve ripartire nella prossima stagione di Serie A. L’attacco della squadra risulta ancora poco efficace, sintomo del fatto che lasciare un solo attaccante in smarcamento preventivo non rappresenta un’arma infallibile. La difesa, invece, resistente e serrata, molto spesso concede troppe occasioni ai giocatori avversari.

Cosa migliorare?

I granata hanno tutte le carte in regola per condurre un campionato vincente, ma occorre che i giocatori in campo creino un equilibrio maggiormente stabile. Si tratta di un piccolo gap tecnico da colmare per realizzare il tanto ambito salto di qualità. Le trame di gioco, infatti, sono state perlopiù efficaci e in più di un’occasione il team ha dimostrato di saper risalire il campo da gioco piuttosto bene in palleggio.

Si spera, anche per il prossimo anno, di poter contare sulla granitica difesa di Schuurs , il quale ha rappresentato più di una volta una garanzia per il mantenimento del risultato in campo. I tifosi sono in attesa, tuttavia, di conoscere quali saranno gli scambi e gli acquisti che caratterizzeranno la prossima fase di calcio mercato. Da migliorare è, infine, la resistenza per tutti i 90 minuti di gioco. Specialmente nella fase finale del campionato, il Torino ha dimostrato di avere grande resistenza nella prima metà di gioco, esaurendosi tuttavia gradualmente nel secondo intervallo.

La nuova stagione dei tori

Si attende, dunque, di conoscere quali saranno le novità in casa dei granata. La pausa estiva avrà, mai come quest’anno, la funzione di chiarire quali elementi di gioco vanno migliorati in campo. Siamo sicuri che con un piccolo miglioramento sull’assetto tattico in attacco e in difesa daranno i frutti sperati. Come già detto, il Torino ha tutte le carte in regola per ambire a posizioni ben più elevate all’interno della classifica di Serie A.