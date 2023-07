Sport, entra nel vivo il 15esimo torneo internazionale di tennis in carrozzina Trofeo della Mole

Il 15° Trofeo della Mole 2.0 è entrato nel vivo: durante la seconda giornata del torneo internazionale di tennis in carrozzina, organizzato dalla SSD Volare in collaborazione con l'International Tennis Federation (ITF) e con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), si sono infatti giocati i quarti di finale del singolari Open maschili e Quad; sono iniziati, nel frattempo, anche tutti i tornei in doppio e i tabelloni di consolazione con gli atleti eliminati al primo turno. L'evento, dedicato alla memoria di Mariella Echampe, fa parte dell'Uniqlo Wheelchair Tennis Tour e ha ricevuto il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Città di Torino e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).





C'era grande attesa, questa mattina, per l'esordio della testa di serie numero 1 del tabellone maschile, il 25 al mondo Conner Stroud: le aspettative non sono state tradite, con lo statunitense abile a superare Lorenzo Degl'Innocenti (ITA) per 6-0 6-1. Poco più di una formalità per la leggenda del tennis in carrozzina nazionale Fabian Mazzei, che dopo l'exploit di ieri non ha avuto problemi nemmeno a vincere con Luciano Grande (testa di serie numero 7) con lo stesso punteggio: 6-0 6-1. Stesso discorso anche per il francese e testa di serie numero 2 Geoffrey Jasiak (numero 38 al mondo), in grado di sbarazzarsi dello svizzero Matthias Huerlimann (testa di serie numero 5) con un perentorio 6-0 6-0. Nulla da fare, infine, per Luca Spano (testa di serie numero 8), sconfitto dal belga Mike Denayer (testa di serie numero 4) per 6-0 7-5.





Tra i quad, esordio anche per un'altra testa di serie numero 1: il 25 al mondo Alberto Saja. Il tennista bresciano ha sconfitto Alfredo Di Cosmo per 7-5 6-2. Grande soddisfazione per l'ultimo atleta piemontese rimasto in corsa nei singolari: si tratta di Hegor Di Gioia, che questa mattina ha battuto Mariagrazia Lumini (testa di serie numero 4) per 6-4 6-1. Negli altri due incontri, ottimi riscontri sono arrivati dalla testa di serie numero 2 Thomas Huguenin (Francia), bravo a superare lo svizzero Timo Brechbuehl per 6-2 6-1. Qualche difficoltà in più, invece, per la testa di serie numero 3 Giuliano Carnovali, che ha comunque sconfitto il francese Justin Michel per 7-6 6-4.





A partire da domani mattina saranno in programma tutte le semifinali: nell'Open maschile, Stroud affronterà Mazzei in un incontro che si preannuncia epico, mentre Denayer affronterà Jasiak. Nel femminile, Marianna Lauro affronterà Angela Grosswiller e Sandrine Paulin Cauderon affronterà Abbie Breakwell. Nei Quad, Alberto Saja affronterà Giuliano Carnovali ed Hegor Di Gioia affronterà Thomas Huguenin. Nel corso della giornata arriveranno anche i primi verdetti: si disputeranno, infatti, le finali del doppio.