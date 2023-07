Uno scatto, una storia: Dorothea Lange

Dorothea Lange è una fotografa americana nata nel New Jersey nel 1895.

Apprende le tecniche del ritratto in grande formato presso la Clarence White School di New York nel 1917, l’anno successivo si trasferisce a San Francisco dove avvia uno studio fotografico di successo e sposa il pittore Maynard Dixon nel 1920.

Nel 1929 si separa dal marito e, a partire dal 1932, abbandona progressivamente la ritrattistica per dedicarsi alla fotografia sociale. Nel periodo tra il ‘32 ed il ‘39, Dorothea Lange lavora col secondo marito, Paul S. Taylor, ad un progetto di documentazione dei problemi sociali legati alla depressione delle aree rurali, lavorando anche per il Dipartimento per le Aree Rurali americano.

Vince il premio Guggenheim nel 1941 e successivamente lavora sui i prigionieri giapponesi detenuti dagli americani.