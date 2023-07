Eurovolley a Torino, sport motore dell'economia: nel 2022 un rientro di 49 milioni. Carretta: "I grandi eventi alimentano il sistema"

Torino città dei grandi eventi sportivi: ad ATP Finals, Finali di Champions League di pallavolo e Final Eight di Coppa Italia di basket si aggiungono gli Europei femminili di volley, in programma il 21, 22 e 23 agosto. Eventi di questa portata hanno anche un notevole impatto economico sulla città, come spiegato durante il workshop organizzato nell'ambito dell'Eurovolley tour nel Torino Urban Lab.

"In agosto a Torino crollavano i consumi, la città chiudeva - ha dichiarato l'assessore allo sport Domenico Carretta - invece oggi la città può ospitare momenti così importanti nel mese di agosto perché è cambiata. Sono partiti i lavori di rifacimento dell'impianto notturno al Ruffini, anticipati grazie agli Europei. Avremo un importante ritorno di immagine contornato da ricadute economiche di tutto rispetto. Smettiamola con la contrapposizione tra il grande evento che macina chi grandi eventi non li può fare, come le associazioni. Le piccole associazioni si alimentano proprio grazie ai grandi eventi, non tolgono economia al sistema di base ma lo alimenta".

Il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, il vicepresidente della Camera di Commercio di Torino Enzo Pompiglio e il presidente di Ires Piemonte Michele Rosboch hanno poi delineato i dati del 2022 sul rapporto tra eventi sportivi e rientro economico del territorio. La Regione ha investito 6,5 milioni di euro, oltre a un cofinanziamento privato di circa 10 mln. La ricaduta è stata di oltre 49 milioni di euro, circa 7,5 volte l'investimento iniziale. I settori coinvolti individuati non sono solo quelli strettamente legati alla ricettività ma si parla anche dei trasporti, del settore tecnologico o della vendita di beni. A partire dai dati forniti da Visit Piemonte, è stato stimato che oltre 200 mila persone abbiano visitato la Regione con finalità di turismo sportivo, a dimostrazione dello stretto legame che negli ultimi anni si è rafforzato tra questi due settori.

Presente all'iniziativa - anche se in remoto perché in treno - il parlamentare ed ex ct della nazionale maschile di volley Mauro Berruto. Il deputato ha parlato dell'iniziativa in fase di approvazione della modifica dell'articolo 33 della Costituzione, che prevede di inserire il comma "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme".