Taxisti torinesi sulle barricate contro il Comune: "Area sosta dedicata davanti al Pala Alpitour o pronti allo sciopero"

Taxisti torinesi sulle barricate. La motivazione? Da tempo i conducenti delle auto bianche chiedono un'area sosta ben attrezzata davanti al Pala Alpitour per garantire - come spiega Francesco Ammirati, comitato di base tassisti Torinese - "un servizio all'altezza delle aspettative dei clienti, fruibile e ordinato. Ma soprattutto in sicurezza".

Atp Finals e Mengoni

La struttura di corso Sebastopoli 123 per i taxisti è sicuramente una delle più importanti della città, considerando i concerti e la manifestazioni che si svolgono all'interno. Dalle Atp Finals al live di Marco Mengoni, solo per citare due tra gli eventi più importanti recentemente ospitate.

"Amministrazione tira freno a mano coi taxi"

Alla luce dell'importanza della location il comitato di base tassisti Torinesi da tempo chiede uno spazio dedicato alla sosta: solo pochi giorni fa c'è stato un confronto con l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta. "I soldi - chiarisce Ammirati - ci sono per migliorare diversi ambiti e settori, ma quando si chiedono per il servizio pubblico taxi, l'amministrazione tira il freno a mano".

Viabilità congestionata al Lingotto

E con l'arrivo dell'autunno, i conducenti delle auto bianche sono pronti a scioperare per fare sentire la loro voce al Comune. Portando sotto le finestre del sindaco anche i problemi del Lingotto Fiere, dove a causa della viabilità congestionata i taxi faticano ad arrivare in occasione di eventi come il Salone del Libro.

"Aperti al dialogo"

A rinnovare l'apertura al dialogo l'assessore Chiara Foglietta, che sottolineando come con i taxisti vengano fatti incontri ogni mese e mezzo, interviene sulla richiesta di una zona di sosta dedicata davanti al Pala Alpitour. "Gli uffici della città - chiarisce l'esponente della giunta- hanno fin da subito lavorato per progettare l’area, seguendo le indicazioni dei tassisti. Successivamente hanno verificato tutte le condizioni anche con la Polizia Municipale".

Ipotesi in campo sui soldi