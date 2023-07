I cittadini ucraini contro il Ministro della Cultura e il suo strano budget

In Ucraina l’opinione pubblica è insorta contro le ultime iniziative del governo in ambito culturale. Non sembra possa esserci nulla di male nella costruzione di un museo o nella produzione di film e telefilm, ma le circostanze sono particolari. Gli ucraini non riescono ad accettare che per questi progetti lo Stato debba sborsare centinaia di milioni in un momento come questo, in cui la controffensiva è stagnante e il Paese continua a crollare economicamente. Come riportato dal sito Strumenti Politici il ministro della Cultura Oleksandr Tkachenko è stato in varie occasioni criticato e maltrattato, al punto da aver già rassegnato le dimissioni in passato, poi ritirate. Pure stavolta è andata così: la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le taglienti parole di Zelensky, che ha chiesto al premier Shmyal di considerare la sostituzione del ministro. Anche il presidente ucraino, infatti, ritiene eccessivo che siano destinati quasi 14 milioni di euro per la sistemazione del Museo dell'Holodomor. I modi e i tempi di questo budget mal si conciliano col fatto che Kiev è costantemente alla ricerca di aiuti finanziari stranieri per difendersi e per passare al contrattacco (per ora senza alcun successo). L’importanza di tale museo è fuori discussione, ma il suo completamente può attendere, dice Zelensky. Per Tkachenko è l’ennesimo passo falso, dopo lo scandalo dei milioni andati per produrre discutibili serie televisive, che hanno fatto infuriare i social e gli attivisti. Oggi se la prendono pure con la direttrice del museo Lesya Gasidzhak. In Rete è oggetto di pesanti prese in giro e di accuse vere e proprie per il suo aspetto fisico: l’essere obesa stona gravemente con il suo incarico di dirigere un memoriale dedicato alle vittime della carestia e della fame. La Gasidzhak a sua volta ha sporto denuncia contro gli “hater”.