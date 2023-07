“Guerra” in Val Susa, No Tav assaltano il cantiere di San Didero: lanci di molotov e pietre

Scontri No Tav - immagine d'archivio

Ci si aspettava violenza, come l'anno scorso e quelli prima. E violenza è stata. Anche quest’anno il corteo durante il festival dell’Alta Felicità è sfociato in scontri tra l’ala oltranzista del movimento No Tav e le forze dell’ordine.

Sono oltre 50 i manifestanti che hanno assaltato il cantiere di San Didero, tirando pietre, bombe carta e molotov contro le forze dell’ordine in presidio. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni. Si registrano più assalti in contemporanea, con manifestanti travisati anche a Chiomonte. Un coordinamento che lascia pensare a un assalto premeditato. I manifestanti hanno utilizzato anche un argano artigianale per tirare giù un cancello con filo spinato.

Le forze dell'ordine hanno usato idranti per disperdere i facinorosi, mentre una parte del corteo, quella pacifica, assiste a distanza.

Chiusa la A32, con gli automobilisti costretti a prendere le provinciali per spostarsi nelle zone della Val Susa: disagi al traffico.

“Quella di oggi è cronaca di una guerriglia annunciata, qualcosa di folle che merita unanime e ferma condanna. Il Festival Alta Felicità si dimostra, per l’ennesima volta, un comodo avamposto per mettere a ferro e fuoco i cantieri di San Didero e Chiomonte: altro che ‘passeggiate ai fortini della devastazione’, come riportato nel programma ufficiale della manifestazione, si tratta di assalti e attacchi violenti, premeditati e pianificati alla luce del sole”. Ad affermarlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia. “Non solo - continua la Ambrogio - è il risultato, ancor più scontato, del doppio binario che da tempo caratterizza le affermazioni e le posizioni del Sindaco di Venaus: siamo di fronte a un bifrontismo istituzionale pericoloso e inaccettabile, che trasuda corresponsabilità”. “Un ringraziamento sentito va alle forze dell’ordine impegnate e coinvolte, veri eroi a difesa della legalità e di un’opera irrinunciabile e irreversibile”.