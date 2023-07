Una notte al Planetario: A Starlight Serenade experience

Una notte al museo non è soltanto il titolo di un celeberrimo film ma è anche un format che porta la musica nei musei torinesi. Questa volta la cornice è stata duplice, da una parte la terrazza dell’Osservatorio di Pino Torinese e dall’altra l’ex stazione di risalita allo stesso. Stiamo parlando di Una notte al Planetario, che si è svolta venerdì ed è stata un’occasione per i torinesi di visitare il Museo dell’Astronomia e dello Spazio e l’Osservatorio Astrofisico ma anche di ascoltare la performance “Post piano session” di Davide Dileo, in arte Boosta. L’evento si inserisce all’interno della rassegna A Starlight Serenade, giunta alla quarta edizione, organizzata dal Comune di Pino Torinese, ideata da TUM e che stavolta ha visto la collaborazione di Club Silencio.

Alessandro Gambo, fondatore di Tum e direttore artistico della rassegna ci ha raccontato come è nata e si è evoluta nel corso di questi anni.

Starlight Serenade nasce dalla possibilità di fare un evento a Pino Torinese che è il paese delle stelle in quanto ha un planetario. Quando la giunta, come Tum, mi ha chiesto di pensare ad un evento estivo, era la prima estate dopo il Covid, l’idea è stata quella di organizzare un evento il 10 di agosto. Così è nata l’idea di questo format per sonorizzare il cielo, avevamo messo duecento sdraio intorno ad un palco. La gente stava sdraiata con il naso all’insù a guardare il cielo e ad ascoltare la musica. Abbiamo conciato con un pianista di Torino ma assolutamente internazionale che è Fabio Giacchino. Il secondo anno abbiamo portato il chitarrista Paolo Spaccamonti, nel 2022 rallentate le restrizioni abbiamo aumentato la capienza e abbiamo portato Max Casacci con il suo progetto Earthphonia che era molto in tema con l’ambiente. La novità di quest’anno è la partnership con Club Silencio, un’organizzazione fortissima che promuove il format “Una notte al museo” e abbiamo co-prodotto questo evento coinvolgendo anche il Museo dell’Astronomia e dello Spazio e l’Osservatorio Astrofisico. Il format di quest’anno ha previsto la serenata alle stelle con il piano di Boosta e il format di Club Silencio con la visita al Museo.

Scienza e musica, antipodi per eccellenza, si sono uniti in questo format grazie alla collaborazione di differenti realtà che hanno dialogato in sinergia con l’amministrazione di Pino Torinese, l’Assessora alla Cultura Elisa Pagliasso a proposito di questo ci ha raccontato quanto segue.

La musica, non sembra, ma ha una base scientifica enorme e si fonde abbastanza facilmente con la nostra realtà che ha dentro il Museo dell’Astronomia e dello Spazio e l’Osservatorio Astrofisico. Come assessora alla cultura sono promotrice di una serie di eventi a sfondo musicale a Pino Torinese, è un po’ nel nostro dna. Grazie agli ottimi rapporti con il Planetario abbiamo una pianificazione annuale pienissima. La collaborazione con Tum e Club Silencio è cominciata anni fa con lo scopo di rivalutare al massimo questa area che era un ex stazione di risalita per andare al Planetario che per una frana è caduta in disuso ed è stata smantellata. Quest’area è un anfiteatro naturale e non si può non utilizzarla e valorizzarla e da lì è partita la collaborazione con Tum per unire idealmente il polmone verde di Pino alle stelle di Infini.to.

E la performance musicale?

Greve e particolare, invitava lo spettatore al silenzio, al raccoglimento e al creare nella propria mente gli immaginari da unire ai suoni. Boosta rispondendo alle nostre domande ci ha raccontato del progetto, della serata, del suo rapporto con la natura e la musica.

La performance si chiama post piano session, cosa sta ad indicare il post?

Post piano sessione è il titolo del lavoro in sei dischi uscito a novembre dell’anno scorso ed è il racconto del viaggio che sto facendo in questo momento. Post piano perché il piano diventa uno strumento con una tavolozza di colori infiniti, essendo un amante dell’elettronica e dell'esplorazione del suono, ho cercato di spingere il suono del pianoforte un po’ oltre l’utilizzo classico. In alcuni momenti infatti è stato distorto, manipolato e rimesso in sesto ed è venuto fuori questo racconto.

Come si accorda la sua musica alla natura che ci circonda e al cielo stellato?

La location è stata la cornice perfetta per questo concerto perché l’ascoltatore si perde nei suoni che diventano effettivamente il suono del viaggio che le persone fanno. la performance diventa così il pretesto per creare nella propria mente la personale storia, anche fatta di ricordi, attorno ai suoni.

Qual è il suo rapporto con la natura? Lega in qualche modo la sua musica alla natura?

La natura è fondamentale perché è il nostro polmone, ci mantiene in vita non solo fisicamente ma anche emotivamente. Se abbiamo bisogno di staccare, lo sappiamo tutti, andiamo in un posto verde. Ogni volta che le persone stanno in contatto con la natura hanno anche un atteggiamento sociale e culturale differente, almeno nella mia esperienza fatta qui stasera.

Stiamo vivendo in un momento in cui la natura soffre per l’abuso che ne ha fatto e ne fa l’uomo, siamo in piena crisi climatica con temperature folli al Sud e nubifragi al Nord. Può fare qualcosa la musica, se sì cosa?

Il paradosso è che in questo momento sembra un imperativo concentrarsi sui diversi aspetti della vita dell’uomo e la cultura sembra poco importante. La cultura invece è un presidio di intelligenza,di responsabilità e di miglioramento delle proprie condizioni. In un Paese in cui la scala mobile sociale non c’è più di vent’anni e diventa sempre più difficile immaginare un futuro diverso, la cultura in qualunque forma: un concerto, un libro ti danno una prospettiva del sogno e l’ambizione di poter cambiare la propria vita. La cultura è fondamentale, oltre al fatto che essere immersi in essa significa portare presidio al giorno e alla notte dai musei a serate come questa. Sono tutti momenti in cui ci si trova insieme, si sospende la vita e si vive la stessa sensazione e le stesse emozioni pur facendo ognuno il proprio viaggio.

Una notte insolita con gli occhi all’insù e la mente in viaggio tra i suoni analogici del pianoforte e digitali dei controller.