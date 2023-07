Gli investitori perdono interesse per Polygon (MATIC) e XRP mentre l'esclusivo presale di VC Spectra (SPCT) sconvolge l'intero mercato

Intensificando la tendenza al ribasso, la traiettoria ascendente di Polygon (MATIC) è stata interrotta, indicando un possibile calo di prezzo futuro. Nonostante il turbolento ambiente delle criptovalute, Ripple (XRP) sale costantemente, grazie al cosiddetto “effetto Ripple”.

Le caratteristiche distintive e le applicazioni pratiche di VC Spectra (SPCT) sono destinate a sconvolgere l'intero mercato delle criptovalute. La strategia inventiva della piattaforma è diventata un centro di interesse, affascinando investitori ed esperti di mercato.

Polygon (MATIC) collabora con la Banca d’Italia

Il 26 luglio 2023 la Banca d’Italia ha stretto una partnership con Polygon (MATIC) e la piattaforma di finanza decentralizzata Fireblocks, con l'obiettivo di creare un ambiente operativo sicuro e aperto. La partnership prevede la collaborazione tra la Banca d'Italia e le due società web3 per incorporare la tecnologia blockchain nell'infrastruttura finanziaria nazionale.

Nel frattempo, Polygon (MATIC) è scambiata a 0,727 dollari con un rally di 24 ore del 3,08% che lascia intendere uno slancio positivo. Di fatto, negli ultimi 30 giorni, Polygon (MATIC) è aumentata del 9,69%. Tuttavia, Polygon (MATIC) ha subito un ribasso del 4,4% nell'ultima settimana, riflettendo il sentimento ribassista prevalente nel mercato.

Gli analisti ritengono che uno dei principali fattori alla base dello scenario ribassista di Polygon (MATIC) sia il mancato superamento della sostanziale zona di resistenza di circa 0,80 dollari. Secondo gli esperti di criptovalute, il prezzo di Polygon potrebbe aumentare se le persone acquistassero abbastanza da spingerlo oltre 0,729 dollari. Questo potrebbe invertire il recente calo registrato da Polygon (MATIC).

L'effetto Ripple guida la corsa del mercato XRP

Dopo aver ottenuto una vittoria legale contro la SEC statunitense, Ripple (XRP) ha registrato un'impressionante impennata di popolarità e attenzione da parte degli investitori. È interessante notare come Ripple (XRP) sia emerso come la grazia salvifica del mercato delle criptovalute, superando gli ostacoli normativi e le aspettative.

In seguito alla decisione del giudice statunitense di risolvere la controversia tra le due parti, Ripple (XRP) ha registrato un'impennata del 78% il 13 luglio 2023. Questo risultato positivo ha rappresentato una pietra miliare notevole per la community di Ripple (XRP). Tuttavia, l'entusiasmo non è durato a lungo, poiché Ripple (XRP) è sceso del 9,86% negli ultimi sette giorni.

In questo momento, Ripple (XRP) è scambiato a 0,713 dollari, aumentando il suo market cap dell'1,63% con un volume di trade pari a 1,6 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore. Ciò dimostra che Ripple (XRP) è in fase di ritracciamento dopo aver toccato un massimo mensile di 0,852 dollari il 20 luglio. Nel frattempo, anche VC Spectra ha attirato gli investitori con la sua recente impennata dei prezzi.

VC Spectra (SPCT) è pronta per solidi profitti

VC Spectra (SPCT) si trova attualmente nella fase 2 del suo presale e ha raggiunto un prezzo di 0,011 dollari dopo essere partita da 0,008 dollari. In tal caso, gli investitori hanno ottenuto un'impennata del 37,5% rispetto al loro investimento iniziale. Dopo il passaggio alla fase 3 del presale pubblico, gli investitori si aspettano un guadagno massiccio del 127,27%.

VC Spectra (SPCT) è un hedge fund decentralizzato avente l'obiettivo di fornire profitti ai detentori di token investendo in imprese promettenti. Investire in VC Spectra (SPCT) consente di accedere a nuove aziende e tecnologie innovative, offrendo un'opportunità potenzialmente redditizia.

Unendo i mondi del venture capital tradizionale e delle criptovalute, VC Spectra (SPCT) si rivolge agli investitori interessati a sostenere le loro promettenti iniziative di startup. Con procedure sistematiche in atto, VC Spectra (SPCT) lavora diligentemente per proteggere gli investimenti dei suoi stimati stakeholder.

Inoltre, i detentori di token SPCT di VC Spectra possono raccogliere i benefici dei dividendi trimestrali e partecipare ai buyback, condividendo i profitti degli investimenti dell'hedge fund. Vale la pena notare che il presale di VC Spectra (SPCT) offre un bonus del 25% sui depositi per un periodo di tempo limitato.

