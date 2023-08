Almeno che non viviamo in un piccolo centro anzi piccolissimo difficilmente non abbiamo mai visto un negozio monopattino visto che parliamo di mezzi che riguardano il trasporto elettrico urbano molto popolari ormai e quindi parliamo di monopattini elettrici che praticamente circolano in qualsiasi città, e anche in quelle più piccole.

Quindi in genere anche fosse per curiosità molte persone entrano in questi negozi perché sanno benissimo di poter trovare una vasta gamma di modelli di monopattino sia elettrici che manuali che avranno varie caratteristiche tecniche e di funzionalità.

All'interno di un negozio dove si vendono monopattini in genere troviamo i vecchi modelli di monopattini tradizionali che non richiedono nessuna fonte di alimentazione, e sono autorizzate come giocattoli per bambini o come strumenti per fare esercizio fisico, e poi troviamo i classici monopattini elettrici.

Ricordiamo che quelli tradizionali possono essere costruite di vari materiali come acciaio, alluminio e soprattutto possono avere varie dimensioni e differenti design dipendendo dai gusti e dalle esigenze del singolo cliente.

Mentre quando parliamo di monopattini elettrici parliamo di monopattini che hanno un motore alimentato da una batteria ricaricabile che possono raggiungere la velocità anche di 25-30 km orarie sono un mezzo di trasporto molto facile da usare che ci permette di muoverci agevolmente nel traffico cittadino, e arrivare praticamente dovunque.

A parte questi monopattini sono molto agevoli e molto comodi praticamente dappertutto ma è chiaro che se viviamo in una grande città e ogni mattina dobbiamo andare al lavoro per esempio dall'altra parte un altro quartiere, muoverci con questi monopattini rispetto che dover aspettare il bus o dover prendere la macchina con tutti i rischi del caso, è chiaro che può essere una soluzione molto conveniente.

All'interno dei negozi di monopattino troviamo tutto quello che ci serve in questo ambito

A parte la vendita di monopattini tradizionali e di monopattini elettrici all'interno di un negozio troviamo anche accessori e ricambi come caschi o batterie di ricambio, lucchetti, ruote, e freni.

Ma soprattutto queste realtà offrono anche dei servizi interessanti di assistenza clienti Post vendita, che riguardano la manutenzione che è molto importante per un monopattino soprattutto elettrico e offrono anche interventi di riparazione, in modo da garantire un corretto funzionamento. e soprattutto garantire la sicurezza del mezzo.

Ormai anche se non ci abbiamo un negozio di monopattini nelle nostre città perché è troppo piccola esistono anche quelli on-line che ci permettono di acquistare direttamente dal PC o dallo smartphone offrendoci una vasta gamma dei modelli e accessori, potendo confrontare i prezzi e le caratteristiche tecniche dei diversi prodotti.

A proposito di prezzi è chiaro che se andiamo in un negozio del genere con un'intenzione già ben precisa di comprare un monopattino elettrico, ma non abbiamo idea su quale modello scegliere, un buon primo passo sarebbe quello di stanziare un budget in modo da fare una prima scrematura, e non perderci nel caos dei tanti modelli.

Quindi ci basterà parlare con le persone che lavorano all'interno e delle loro quanto possiamo spendere loro ci saranno anche se possiamo pagare il tutto in tante comode rate.