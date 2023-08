Scegliere le pergole da giardino più adatte è il modo migliore per esaltare: la stessa cosa vale anche per gli altri ambienti esterni che possiamo avere in quel determinato immobile.

Però se vogliamo realizzare questo desiderio dobbiamo avere le conoscenze che ci servono e questo articolo vuole chiarire alcuni punti importanti, tenendo presente che è un qualcosa che può realizzare chiunque abbia uno spazio verde privato.

Però bisogna capire tutta una serie di cose tra cui spicca la funzione che la copertura svolgerà nel giardino perché solo così Sceglieremo sicuramente le pergole da esterno migliori per le nostre necessità.

Ovviamente non è una cosa banale visto che per molte persone Il giardino è un luogo di condivisione per eccellenza dove stare con familiari e amici, così come per altri è altrettanto importante per un discorso di relax e di meditazione con sé stessi.

In entrambi i casi la pergola è la situazione ideale però se pensiamo che utilizzeremo quel giardino soprattutto per stare insieme ad altre persone, e in un numero abbastanza elevato, dobbiamo valutare la grandezza della struttura o quantomeno prevedere più sedute e magari fare all'occorrenza una zona dove c'è un piano lavoro, che servirà per creare una cucina esterna che sarà funzionale, o anche per mettere un tavolo.

Mentre nel caso in cui abbiamo la consapevolezza che saremo di più nel giardino da soli, e quindi lo utilizzeremo per una questione di privacy, ci sarà sufficiente inserire uno spazio ridotto dove mettere una postazione confortevole.

Un’altra possibilità potrebbe essere quella di voler utilizzare il giardino come una sorta di ufficio en plein air: questa una cosa che non è assolutamente molto strana in questo periodo storico dove moltissime persone dopo la pandemia hanno adottato la modalità Smart working.

In altri casi la pergola può essere utilizzata come laboratorio perché magari siamo appassionati di giardinaggio: però in questo caso ci servirà una metratura inferiore.

Ma nel momento in cui stabiliamo il ruolo che vogliamo dare alla pergola dobbiamo decidere la posizione nonché materiali.

Scegliere la Pergola per esterni: importanza di materiali e posizionamento

Diciamo subito che molte persone non hanno la fortuna di poter scegliere la posizione migliore per l'installazione della pergola, in quanto alcune zone del giardino hanno un piano sconnesso.

Però se c'è la possibilità di valutare più alternative bisognerà considerare soprattutto la distanza dell’abitazione la quale influirà sulle caratteristiche strutturali della pergola e sulla sua estetica.

Chi ha un giardino più ampio può optare per una Pergola autoportante che ha il vantaggio di poter essere collocata ovunque per creare un'area indipendente, oppure chi non dispone di grandi spazi può optare per il pergolato addossato alla casa.

Invece per quanto riguarda i materiali le due opzioni principali sono l'alluminio che risulta leggero robusto e non richiede molta manutenzione, oltre al fatto di poter essere personalizzato risultando ideale per un giardino raffinato e moderno.

Mentre il legno è considerato il materiale romantico per eccellenza ed è perfetto per quelle persone che amano atmosfere vintage o chic. Ma dobbiamo ricordare che richiede molta più manutenzione rispetto all’alluminio.