Il circo nel Forte di Fenestrelle: Les Farfadais presentano "ÉVEIL" a Scenario di montagna

I Les Farfadais sono una delle più apprezzate compagnie di spettacolo al mondo. “Creatori dell’irreale”, danno vita a show incredibili e coinvolgenti, specializzandosi in spettacoli site-specific, spesso itineranti, creati proprio per il luogo dove vendono messi in scena. Competenze tecniche e atletiche che si mescolano a una buona dose di immaginazione e riferimenti al mondo naturale, alla mitologia classica e al grande cinema fantastico e d’avventura per dar vita a eventi che lasciano a bocca aperta.

Dopo un'anteprima nel 2022 proprio a Scenario Montagna, lo spettacolo ÉVEIL (che al tempo si chiamava “Sortilegio”) torna a Fenestrelle, nel magnifico Forte, in una veste rinnovata, con nuovi numeri, nuovi effetti speciali, nuove musiche. Per tre serate, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto, alle ore 21.15, Les Farfadais porteranno in scena uno spettacolo unico, poetico, innovativo con acrobazie mozzafiato, in grado di immergere lo spettatore in un mondo incantato, fatto di creature fantastiche, atmosfere oniriche, personaggi indimenticabili. Storie emozionanti raccontate attraverso la bravura dei performer e con scenografie e costumi progettati e realizzati dagli stessi artisti nei Farfabox, gli iconici laboratori della compagnia.

Una storia incantata, creature stupefacenti, acrobazie mozzafiato… ÉVEIL è un incredibile viaggio in un nuovo mondo, adatto a grandi e piccini, da vivere tra le antiche mura di uno dei forti più belli d’Italia.