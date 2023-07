Salvai contro San Pietro Val Lemina: Villafranca Piemonte lo bacchetta

Dopo la presa di posizione di Marco Ventre, sindaco di Villar Perosa, anche Villafranca Piemonte si schiera contro le affermazioni del primo cittadino pinerolese rivolte a San Pietro Val Lemina. In una riunione sul tema dei nidi, Luca Salvai aveva definito il paese vicino “la Beverly Hills di Pinerolo” e aveva parlato di “sindachetti” dei Comuni piccoli.

Un affondo verbale, che non è una novità per lui. A farne le spese in passato era stato proprio il primo cittadino di Villafranca Agostino Bottano, che era stato definito “sindaco di un paesino di campagna”, dopo aver ‘sfilato’ il volley di A1 a Pinerolo. Bottano ha preso le parti di San Pietro venerdì, con un intervento nel Consiglio comunale del suo paese, che si rifà al Principe di Machiavelli, e invita Salvai a tenere un linguaggio e un comportamento diverso con i colleghi: “Gli appellativi rivolti ai colleghi del pinerolese quali ‘sindaco di campagna’ e non ultimo ‘sindachetti’ sono segnale di un estenuante tentativo di giustificare probabilmente un proprio operato utilizzando un linguaggio chiaramente inefficace e poco persuasivo, ben lontano dal poter formulare una risposta alle richieste che una comunità rivolge al suo primo cittadino”.

Anche la Lega pinerolese ha fatto le sue rimostranze a Salvai nel Consiglio comunale di Pinerolo del 26 luglio. Il consigliere e commissario Fioravanti Mongiello ha espresso dispiacere per certi atteggiamenti.